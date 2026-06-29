Mazda CX-60 ra mắt Việt Nam: SUV hybrid 280 mã lực, giá gần 1,7 tỷ đồng

(GLO)- Sở hữu động cơ hybrid 3.3L mạnh 280 mã lực, hệ dẫn động AWD cùng hàng loạt công nghệ hiện đại, CX-60 là bước tiến mới trong chiến lược Mazda Premium, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV hạng D sang trọng và giàu trải nghiệm lái

Mazda Việt Nam đã chính thức giới thiệu CX-60 tới khách hàng trong nước vào ngày 20/6 với mức giá niêm yết 1,699 tỷ đồng. Mẫu SUV được phân phối duy nhất ở phiên bản 3.3 Turbo HEV AWD và dự kiến bắt đầu bàn giao từ tháng 10 năm nay.

Sự xuất hiện của CX-60 không chỉ giúp Mazda mở rộng dải sản phẩm SUV tại Việt Nam mà còn đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển phân khúc xe cao cấp. Trước đó, mẫu xe từng được trưng bày cùng CX-90 tại showroom Flagship của Mazda ở TP.HCM từ cuối năm 2025 và nhận được sự quan tâm nhờ thiết kế sang trọng cùng hệ truyền động hybrid thế hệ mới.

Trong danh mục SUV của Mazda, CX-60 được định vị giữa CX-5 và CX-90, hướng đến nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ các mẫu SUV phổ thông lên một sản phẩm cao cấp hơn với không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Thiết kế đậm chất xe sang

Mazda CX-60 được phát triển trên nền tảng khung gầm hoàn toàn mới với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.745 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm, chính thức góp mặt ở phân khúc SUV hạng D.

Ngoại thất tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng được phát triển theo hướng trưởng thành và cao cấp hơn. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED thanh mảnh cùng nắp ca-pô kéo dài nhờ cấu trúc động cơ đặt dọc, tạo tỷ lệ thân xe cân đối và mang phong cách của các mẫu SUV hạng sang.

Khoang nội thất được thiết kế theo triết lý Japanese Premium với phong cách tối giản, kết hợp các vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ phong tự nhiên cùng nhiều chi tiết hoàn thiện thủ công. Cách phối màu, đường chỉ khâu và hệ thống ánh sáng nội thất đều được chăm chút nhằm mang đến không gian sang trọng, đậm dấu ấn Nhật Bản.

Trang bị hiện đại, nhận diện người lái bằng khuôn mặt

Mazda CX-60 sở hữu nhiều tiện nghi đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng làm mát.

Đáng chú ý, mẫu SUV này còn được trang bị hệ thống cá nhân hóa người lái thông minh có khả năng nhận diện khuôn mặt để tự động điều chỉnh vị trí ghế, vô-lăng và gương chiếu hậu theo từng người sử dụng.

Động cơ hybrid 280 mã lực, dẫn động AWD

Điểm nhấn lớn nhất của Mazda CX-60 nằm ở hệ truyền động e-Skyactiv G hoàn toàn mới. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 3.3L 6 xi-lanh thẳng hàng kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, sản sinh công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD toàn thời gian. Theo Mazda, hệ thống AWD được tinh chỉnh theo hướng ưu tiên cầu sau nhằm mang lại cảm giác lái thể thao, đồng thời cải thiện khả năng phân bổ trọng lượng và độ ổn định khi vận hành.

Nhà sản xuất cũng công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 8 lít/100 km, con số khá ấn tượng đối với một mẫu SUV sử dụng động cơ 6 xi-lanh dung tích lớn.

Hàng loạt công nghệ an toàn

Mazda CX-60 được trang bị gói công nghệ an toàn i-Activsense thế hệ mới với nhiều tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái khi ùn tắc, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, camera 360 độ, phanh thông minh, giám sát trạng thái người lái và cảnh báo mất tập trung.

Với thiết kế cao cấp, động cơ hybrid công suất lớn cùng danh sách trang bị hiện đại, Mazda CX-60 được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn mới dành cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV hạng D thiên về trải nghiệm sang trọng nhưng vẫn đề cao cảm giác lái và hiệu quả vận hành.