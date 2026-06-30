Honda ra mắt xe ga NS125A giá từ 30 triệu đồng: Có ABS, động cơ eSP, sẵn sàng cạnh tranh Vision

(GLO)- Sundiro Honda vừa giới thiệu mẫu xe tay ga cổ điển NS125A tại thị trường Trung Quốc với giá khởi điểm chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Dù thuộc phân khúc phổ thông, mẫu xe vẫn được trang bị động cơ eSP, phanh ABS trên các phiên bản cao và khoảng sáng gầm lớn, hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm và dễ sử dụng.

Giá bán cạnh tranh trong phân khúc xe ga phổ thông

Liên doanh Sundiro Honda vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên NS125A tại Trung Quốc. Đây là sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng phổ thông với thiết kế cổ điển, trang bị thực dụng và mức giá được đánh giá rất cạnh tranh.

Honda phân phối NS125A với ba phiên bản. Bản tiêu chuẩn sử dụng phanh đĩa trước có giá 7.980 nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng). Phiên bản được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS có giá 8.980 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng), trong khi bản cao cấp nhất đi kèm kính chắn gió và thùng chứa đồ phía sau được bán với giá 9.380 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng).

Với mức giá chỉ từ khoảng 30 triệu đồng nhưng vẫn có tùy chọn ABS, NS125A được xem là đối thủ đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga 125cc dành cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Thiết kế cổ điển, ưu tiên tính thực dụng

Honda NS125A sở hữu phong cách thiết kế tối giản với cụm đèn pha LED tròn, gương chiếu hậu đồng bộ và các đường nét mềm mại. So với mẫu NS125LA, xe được lược bỏ nhiều chi tiết mạ chrome và các trang bị mang tính trang trí nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

Phiên bản cao cấp được trang bị màn hình kỹ thuật số VA, kính chắn gió màu khói cùng thùng chứa đồ phía sau dung tích 30 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Hướng đến người mới lái và khách hàng nữ

Một trong những điểm đáng chú ý của NS125A là trọng lượng chỉ 99 kg, giúp việc dắt hoặc xoay trở xe trở nên nhẹ nhàng.

Chiều cao yên 725 mm thuộc nhóm thấp trong phân khúc, phù hợp với người có vóc dáng nhỏ hoặc mới làm quen với xe tay ga. Bên cạnh đó, sàn để chân phẳng, yên xe rộng cùng các tiện ích như ngắt động cơ khi gạt chân chống bên hay chân chống đứng trợ lực góp phần nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Động cơ eSP tiết kiệm nhiên liệu

Cung cấp sức mạnh cho NS125A là động cơ eSP dung tích 124 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 7 kW và mô-men xoắn cực đại 10 Nm.

Khối động cơ này sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp công nghệ đường nạp xoáy biến thiên, đồng thời tích hợp bộ khởi động ACG giúp xe khởi động êm ái và giảm tiếng ồn.

Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe khoảng 2 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 5,7 lít, NS125A có thể di chuyển từ 250-280 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Trang bị an toàn đáng chú ý

Honda trang bị khoảng sáng gầm lên tới 140 mm cho NS125A, cao hơn mặt bằng chung của nhiều mẫu xe ga đô thị, giúp xe dễ vượt qua các đoạn đường gồ ghề hoặc ngập nhẹ.

Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng lốp bán địa hình kích thước 10 inch nhằm tăng độ bám đường trong điều kiện mặt đường trơn ướt. Hai phiên bản cao cấp được bổ sung hệ thống phanh ABS một kênh cho bánh trước, trong khi bánh sau vẫn sử dụng phanh tang trống.

Tuy nhiên, mẫu xe này cũng sẽ phải đối mặt với thách thức khi người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưu tiên các mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như màn hình TFT, chìa khóa thông minh Smartkey hay các tính năng kết nối. Dù vậy, với những khách hàng đề cao sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sở hữu thấp, NS125A vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu xuất hiện tại thị trường Việt Nam.