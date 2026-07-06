Yamaha JOG E xuất hiện: Xe ga điện dùng pin hoán đổi, thách thức xe ga xăng ở đô thị?

(GLO)- Yamaha chính thức thương mại hóa mẫu xe tay ga điện JOG E trên toàn Nhật Bản từ ngày 17/7. Sử dụng nền tảng pin hoán đổi do Honda phát triển cùng thiết kế nhỏ gọn và nhiều trang bị hiện đại, JOG E được định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Yamaha chính thức mở bán JOG E trên toàn Nhật Bản

Sau giai đoạn thử nghiệm tại Tokyo và Osaka vào cuối năm 2025, Yamaha xác nhận sẽ phân phối rộng rãi mẫu xe tay ga điện JOG E trên toàn thị trường Nhật Bản từ ngày 17/7.

Xe được bán theo gói hoàn chỉnh gồm thân xe, một bộ pin và bộ sạc chuyên dụng với giá 323.400 Yên, tương đương hơn 50 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay.

Điểm đáng chú ý của JOG E là việc sử dụng bộ pin hoán đổi Honda Mobile Power Pack e:, nền tảng pin dùng chung được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa các hãng xe máy Nhật Bản nhằm thúc đẩy tiêu chuẩn hóa hệ thống pin cho xe điện. Việc sử dụng chung nền tảng giúp Yamaha giảm chi phí phát triển, đồng thời tận dụng hệ sinh thái đổi pin đang được xây dựng tại Nhật Bản.

Hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị

JOG E được trang bị mô-tơ điện đặt trong bánh sau (in-wheel motor), kết hợp hệ thống điều khiển điện tử nhằm tối ưu khả năng vận hành trong môi trường đô thị.

Theo Yamaha, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 53 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện vận hành ổn định ở tốc độ 30 km/h. Đây là mức quãng đường phù hợp với nhu cầu đi làm, đi học hoặc di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Viên pin có thể tháo rời để sạc bằng nguồn điện dân dụng, với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ. Thiết kế này giúp người dùng sống tại chung cư hoặc khu vực không thuận tiện lắp đặt điểm sạc cố định dễ dàng mang pin vào nhà để sạc.

Trang bị hiện đại trong thân xe nhỏ gọn

Bên cạnh hệ truyền động điện, Yamaha cũng trang bị cho JOG E nhiều tiện ích hướng đến người dùng phổ thông.

Xe sở hữu hệ thống phanh kết hợp giúp phân bổ lực phanh giữa hai bánh, hệ thống đèn LED toàn bộ, bảng đồng hồ kỹ thuật số và cổng sạc USB Type-A đặt ở hộc chứa đồ phía trước. Dù không gian dưới yên bị thu hẹp do bố trí pin, cốp xe vẫn đủ chứa các vật dụng cá nhân cỡ nhỏ.

Về thiết kế, JOG E tiếp tục duy trì kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng của dòng JOG với chiều cao yên thấp, trọng lượng nhẹ và khả năng xoay trở linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị. Xe được giới thiệu với hai tùy chọn màu gồm xám phối xanh lục và xám bê tông.

Theo Yamaha, JOG E cũng là một trong những sản phẩm góp phần hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon của hãng vào năm 2050.

JOG E sẽ cạnh tranh ở phân khúc nào?

JOG E vào nhóm xe ga đô thị tầm trung, nơi hiện có nhiều lựa chọn sử dụng động cơ xăng như Honda Vision hay Yamaha Janus. So với các mẫu xe này, lợi thế của JOG E nằm ở khả năng vận hành không phát thải, độ ồn thấp và chi phí sử dụng có thể thấp hơn trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, mẫu xe điện của Yamaha cũng sẽ phải đối mặt với một số rào cản. Hệ thống trạm đổi pin theo chuẩn Honda hiện chưa được triển khai tại Việt Nam, khiến người dùng chủ yếu phải sạc pin tại nhà và chưa thể khai thác hết lợi thế của nền tảng pin hoán đổi.

Bên cạnh đó, mức giá dự kiến cao hơn đáng kể so với các mẫu xe ga phổ thông và quãng đường hoạt động phù hợp chủ yếu với nhu cầu di chuyển ngắn sẽ khiến JOG E hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng xe trong nội đô, quan tâm đến phương tiện thân thiện với môi trường hoặc tìm kiếm một mẫu xe điện nhập khẩu từ Nhật Bản có thiết kế nhỏ gọn và nhiều công nghệ hiện đại.