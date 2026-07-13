GAC GS3 Emzoom ra mắt Việt Nam, giá từ 639 triệu đồng, gia nhập cuộc đua SUV cỡ B

(GLO)- Mẫu SUV đô thị GAC GS3 Emzoom chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với một phiên bản duy nhất, nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Xe sở hữu động cơ tăng áp 174 mã lực, gói công nghệ an toàn ADAS cấp độ 2 cùng mức giá khởi điểm 639 triệu đồng.

Ngày 10/7/2026, GAC Việt Nam chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ B GS3 Emzoom. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia và phân phối với duy nhất phiên bản 1.5T Premium R, có giá bán từ 639 triệu đồng.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, GAC GS3 Emzoom sở hữu thiết kế thể thao với nhiều đường nét góc cạnh theo ngôn ngữ Star Diamond Shadow. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED Laser Eye kết hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn, trong khi thân xe được trang bị tay nắm cửa ẩn chỉnh điện và bộ mâm hợp kim 18 inch. Phía sau là cánh gió thể thao cùng cụm đèn hậu LED toàn phần.

Khách hàng Việt Nam có thể lựa chọn ba màu sơn ngoại thất gồm Graphite Grey, Frost White và Asphalt Black.

Được phát triển trên nền tảng khung gầm GPMA, GS3 Emzoom có kích thước dài 4.410 mm, rộng 1.850 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Thông số này giúp mẫu SUV của GAC thuộc nhóm có kích thước khá lớn trong phân khúc, hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi.

Khoang lái được thiết kế theo triết lý hướng về người điều khiển với tông màu đen - xanh dương. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 7 inch kết hợp màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Danh sách tiện nghi còn có cần số điện tử pha lê, hệ thống âm thanh DTS 6 loa, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM1.0, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Hàng ghế sau có thiết kế sàn phẳng, giúp tăng không gian để chân. Khi gập hàng ghế thứ hai, dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.271 lít.

Cung cấp sức mạnh cho GS3 Emzoom là động cơ xăng tăng áp 1.5L Turbo GDI, 4 xi-lanh, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 8 giây.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,9 lít/100 km theo chu trình NEDC và được trang bị bốn chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport và Sport+.

Về an toàn, GS3 Emzoom sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với hàng loạt tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, hỗ trợ lái tích hợp, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và đèn chiếu xa tự động.

Ngoài ra, xe còn được trang bị camera 360 độ hiển thị 3D, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn FAPA cùng 6 túi khí.

Nhân dịp ra mắt, GAC Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi "7-7-7: Ultimate Peace of Mind", bao gồm bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), 7 năm cứu hộ 24/7 miễn phí và 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ.

Bên cạnh đó, 30 khách hàng đầu tiên hoàn tất thủ tục mua xe sẽ được tặng GAC Smart Watch. Đồng hồ thông minh này có khả năng kết nối trực tiếp với GS3 Emzoom, cho phép người dùng điều khiển một số chức năng của xe từ thiết bị đeo.

GS3 Emzoom là mẫu xe thứ tư được GAC phân phối chính hãng tại Việt Nam, sau M8, GS8 và M6 Pro. Theo GAC Việt Nam, toàn bộ xe được sản xuất tại nhà máy của Tan Chong ở Malaysia. Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm thông qua hợp tác với GAC International và Tan Chong Group để đưa thêm nhiều mẫu xe toàn cầu đến thị trường Việt Nam.