Lamborghini Urus Performante trở lại với bản hybrid 801 mã lực, chạy điện 60 km và nhanh nhất lịch sử dòng xe

(GLO)- Lamborghini Urus Performante chính thức tái xuất với hệ truyền động plug-in hybrid mạnh 801 mã lực. Mẫu siêu SUV không chỉ trở thành phiên bản Urus thương mại mạnh nhất từ trước đến nay mà còn có khả năng di chuyển tối đa 60 km chỉ bằng điện.

Sau khi dừng sản xuất vào năm 2024 để chuyển toàn bộ dòng Urus sang công nghệ hybrid, Lamborghini đã chính thức đưa phiên bản hiệu năng cao Performante trở lại dưới tên gọi Urus Performante SE. Mẫu xe mới sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), đồng thời được nâng cấp toàn diện về hiệu suất, khí động học và khả năng vận hành.

Sức mạnh của Urus Performante SE đến từ động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L kết hợp mô-tơ điện tích hợp trong hộp số tự động 8 cấp ZF. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 801 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm, cao hơn 12 mã lực so với Urus SE và mạnh hơn tới 146 mã lực so với Urus Performante thế hệ trước. Đây cũng là mẫu Lamborghini Urus thương mại có công suất lớn nhất từng được sản xuất.

Nhờ sức mạnh được nâng cấp, Urus Performante SE có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây, tương đương thế hệ tiền nhiệm nhưng nhanh hơn 0,1 giây so với Urus SE. Xe chỉ mất 10,8 giây để đạt vận tốc 200 km/h, cải thiện 0,4 giây so với Urus SE, đồng thời đạt tốc độ tối đa 312 km/h, cao hơn mức 306 km/h của Urus Performante trước đây.

Để nâng cao khả năng vận hành, Lamborghini đã giảm khoảng 32 kg thông qua việc sử dụng nhiều vật liệu sợi carbon hơn, kết hợp hệ thống ống xả titan, cụm phanh được tối ưu và các chi tiết nội thất nhẹ hơn. Tuy nhiên, do bổ sung bộ pin hybrid, trọng lượng xe vẫn tăng lên mức 2.473 kg, nặng hơn 323 kg so với thế hệ Performante trước.

Đổi lại, bộ pin của hệ truyền động PHEV cho phép Urus Performante SE vận hành hoàn toàn bằng điện với quãng đường tối đa 60 km theo tiêu chuẩn WLTP, giúp người dùng có thể di chuyển hằng ngày mà không cần sử dụng nhiên liệu.

Khung gầm của mẫu SUV hiệu năng cao cũng được nâng cấp đáng kể. Xe sử dụng hệ thống treo khí nén hai buồng Aura hoàn toàn mới, mang đến dải vận hành linh hoạt hơn giữa sự êm ái và cảm giác lái thể thao. Theo Lamborghini, độ nghiêng thân xe ở tốc độ cao giảm 55%, trong khi rung động truyền vào khoang lái giảm 25% so với thế hệ trước. Chiều rộng cơ sở cũng được mở rộng thêm 16 mm nhằm cải thiện độ ổn định và độ chính xác của hệ thống lái.

Thiết kế ngoại thất tiếp tục nhấn mạnh tính khí động học với nhiều chi tiết bằng sợi carbon, bao gồm nắp ca-pô mới tích hợp hốc gió S-Duct, các cửa hút gió cỡ lớn và cánh gió sau được nâng cao. Bộ khuếch tán gió phía sau cũng là loại lớn nhất từng xuất hiện trên dòng Urus. Lamborghini cho biết những thay đổi này giúp giảm 3% lực cản không khí và tăng 23% lực ép xuống mặt đường so với Urus SE.

Bên trong khoang lái, Urus Performante SE vẫn theo đuổi triết lý thiết kế "Feel Like a Pilot" đặc trưng của Lamborghini. Nội thất được hoàn thiện với nhiều chi tiết sợi carbon trần, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch có giao diện đồ họa mới cùng các nút điều khiển lấy cảm hứng từ buồng lái máy bay. Ngoài các chế độ lái Strada, Sport, Corsa và EV, mẫu xe còn được bổ sung chế độ Rally dành cho các điều kiện vận hành đặc biệt.

Hiện Lamborghini chưa công bố giá bán chính thức cũng như thời điểm mở bán Urus Performante SE. Tuy nhiên, mẫu siêu SUV này được kỳ vọng sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào đầu năm 2027 với mức giá khoảng 300.000 USD.