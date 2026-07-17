Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tại tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 16 và 17-7, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Oanh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ tại tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên thân nhân liệt sĩ Nguyễn Chân (phường Quy Nhơn) và liệt sĩ Lê Trung Dũng (phường Hoài Nhơn Đông). Đây là các liệt sĩ ngành Kiểm tra Đảng đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Oanh (bên trái) - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm hỏi tình hình đời sống gia đình liệt sĩ Nguyễn Chân (phường Quy Nhơn). Ảnh: Hoàng Vũ

Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Oanh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình thân nhân liệt sĩ; đồng thời khẳng định, việc chăm lo cho người có công luôn là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Oanh (thứ 2 từ phải sang) động viên thân nhân liệt sĩ Lê Trung Dũng (phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: Hoàng Vũ

Đồng chí Nguyễn Văn Oanh cũng mong muốn các gia đình chia sẻ những kỷ vật, tư liệu gắn với cuộc đời và quá trình chiến đấu của các liệt sĩ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức không gian trưng bày kỷ vật và hiện vật lịch sử nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10).