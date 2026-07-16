Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

(GLO)- Hiện nay, hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B thuộc 89 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính các thời kỳ giai đoạn 1945-1975 đang được gìn giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ).

Khối tài liệu đặc biệt này bao gồm: hồ sơ cán bộ, đơn tình nguyện, thư từ, nhật ký, ảnh gia đình, thẻ Đảng, sổ Đoàn, huân chương, huy chương, giấy khen, bằng khen cùng nhiều giấy tờ và tài sản cá nhân khác.

Một số hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Ảnh: Minh Duy/NDO

Không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử, đây còn là nguồn tư liệu gốc quan trọng để xác minh, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã đẩy mạnh số hóa toàn bộ khối hồ sơ cán bộ đi B, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống tra cứu trực tuyến.

Cục cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, chuyển giao danh mục và bản sao hồ sơ phục vụ công tác xác minh thân nhân, giải quyết chế độ, chính sách. Đối với kỷ vật gốc, do yêu cầu nghiêm ngặt phải bảo đảm xác định đúng chủ nhân hoặc thân nhân hợp pháp trước khi bàn giao.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương khai thác, cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ phục vụ xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân người có công và kết nối, trao trả hồ sơ, kỷ vật.

Đến nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã trực tiếp trao trả kỷ vật gốc cho 65 trường hợp; đồng thời phối hợp trao trả vàng và kỷ vật cho 150 cán bộ đi B và thân nhân tại các hội nghị tri ân người có công toàn quốc cũng như các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm.

Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, sau hơn nửa thế kỷ, công tác xác minh để trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B và thân nhân khá khó khăn do nhiều cán bộ đi B đã hy sinh hoặc từ trần; thông tin về thân nhân và nơi cư trú thay đổi, trong khi địa giới hành chính cũng có sự điều chỉnh.

Hiện vẫn còn nhiều trường hợp thân nhân chưa biết hồ sơ, kỷ vật của người thân đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Do đó, Cục đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền, cung cấp và kết nối thông tin nhằm hỗ trợ xác minh thân nhân cán bộ đi B, liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tập trung tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.