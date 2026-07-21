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Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Bình

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 21-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Bình - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Bình và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thành viên trong gia đình.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Bình - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng chí Trần Văn Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, ghi nhận những đóng góp của gia đình trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Dịp này, gia đình đã trao tặng tỉnh bức ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc chụp chung của 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Đinh Núp, Trần Văn Bình và Kpă Klơng. Đây là tư liệu quý, ghi dấu hình ảnh những người con ưu tú của quê hương Tây Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng.

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Gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Bình trao tặng tỉnh bức ảnh tư liệu chụp chung của 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Đinh Núp, Trần Văn Bình và Kpă Klơng. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng tiếp nhận, đồng thời cho biết bức ảnh sẽ được lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

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