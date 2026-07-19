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Bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết tại phường Hoài Nhơn Bắc

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Ngày 19-7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ  gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt này gồm: bà Trịnh Thị Thung (tổ dân phố Hoài Sơn Nam) thuộc diện gia đình chính sách và ông Huỳnh Chum (tổ dân phố Hoài Sơn Bắc) thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn.

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Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai và lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Trịnh Thị Thung (tổ dân phố Hoài Sơn Nam). Ảnh: Quang Hải

Căn nhà của bà Trịnh Thị Thung có diện tích 75 m², tổng kinh phí xây dựng gần 350 triệu đồng. Căn nhà của ông Huỳnh Chum có diện tích 80 m², tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Mỗi hộ được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, số tiền còn lại do các gia đình đối ứng.

Tại lễ bàn giao, gia đình ông Huỳnh Chum được Công ty Đấu giá hợp danh Đông Dương hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để mua sắm đồ dùng sinh hoạt; Hội LHPN phường Hoài Nhơn Bắc trao tặng 1 bếp gas.

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Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai và lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Huỳnh Chum (tổ dân phố Hoài Sơn Bắc). Ảnh: Quang Hải

2 căn nhà được khởi công từ tháng 5-2026. Sau khoảng 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các gia đình.

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