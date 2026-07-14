Xã An Nhơn Tây bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Căn nhà có kết cấu kiên cố với tường xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men, đầy đủ công trình vệ sinh, diện tích sử dụng 32 m². Tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng, được huy động từ nguồn đóng góp của các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây trao nhà Đại đoàn kết cho chị Lê Thị Phụng. Ảnh: Xuân Thức

Chị Lê Thị Phụng thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nhiều năm qua, chị sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát do cha mẹ để lại, đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Việc được hỗ trợ xây dựng nhà mới giúp chị có nơi ở ổn định, yên tâm hơn trong cuộc sống.

Chị Phụng là mẹ đơn thân, đang mắc bệnh tâm thần. Cha mẹ chị đều đã qua đời. Gia đình có anh ruột là liệt sĩ, hiện chị là người trực tiếp thờ cúng.