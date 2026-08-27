Hai nền tảng bí ẩn bị Mỹ đánh sập, NASA, Fed và Thượng viện từng là mục tiêu

(GLO)- Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ các tên miền và vô hiệu hóa hai nền tảng QScan và QTRouter, bị cáo buộc được nhóm tin tặc QTFY liên quan Trung Quốc sử dụng để tấn công các cơ quan chính phủ và hạ tầng thiết yếu của Mỹ.

Theo hồ sơ được công bố tại Tòa án liên bang khu vực Nam California ngày 26-8, QTFY hoạt động thông qua Công ty Công nghệ mạng Nanjing Xinjiuwei, có trụ sở tại Trung Quốc.

Nhóm này được cho là cung cấp dịch vụ tấn công mạng cho khách hàng trả phí, trong đó có các cơ quan tình báo và quân đội Trung Quốc. Hoạt động của QTFY được FBI ghi nhận ít nhất từ năm 2018.

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Các mục tiêu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động xâm nhập của QTFY gồm Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Thượng viện Mỹ và các Bộ Năng lượng, Tư pháp, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ cùng nhiều bệnh viện, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công ty điện lực, tổ chức tài chính và nhà thầu quốc phòng cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Theo DOJ, QScan và QTRouter được thiết kế để phối hợp trong các hoạt động tấn công. QScan quét Internet nhằm phát hiện các thiết bị có lỗ hổng và tự động cài mã độc lên hàng nghìn thiết bị kết nối Internet trên toàn cầu.

Các thiết bị bị kiểm soát sau đó được đưa vào mạng lưới QTRouter, giúp che giấu nguồn gốc lưu lượng tấn công và khiến hoạt động mạng độc hại có thể bị nhận diện như xuất phát từ những máy tính ở ngoài Trung Quốc.

FBI cho biết QTFY từng tìm cách xâm nhập mạng của NASA vào năm 2019, nhưng không thành công do lỗ hổng mà nhóm này định khai thác đã được NASA khắc phục trước đó.

Các cơ quan Mỹ cũng cho biết hoạt động của QTFY liên quan đến nhiều mạng và thiết bị tại hơn 130 quốc gia.

Các tên miền bị thu giữ được tích hợp trực tiếp vào QScan và QTRouter để phục vụ liên lạc và xác thực.

Theo hồ sơ FBI, những tên miền này được thanh toán thông qua các giao dịch quốc tế bị cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền của Mỹ, tạo cơ sở pháp lý để tòa án cho phép thu giữ và vô hiệu hóa.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết, lực lượng thực thi pháp luật liên bang đã điều tra và vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng được sử dụng trong hoạt động tấn công mạng.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ các cáo buộc, khẳng định Bắc Kinh phản đối và đấu tranh với mọi hình thức tấn công mạng, đồng thời kêu gọi Mỹ không sử dụng vấn đề an ninh mạng để nhằm vào Trung Quốc.