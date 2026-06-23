Five Eyes cảnh báo làn sóng tấn công mạng mới do AI trong thời gian tới

(GLO)- Các cơ quan phụ trách an ninh mạng thuộc liên minh tình báo Five Eyes (Ngũ Nhãn) vừa đồng loạt phát đi cảnh báo về những thay đổi nhanh chóng mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra đối với môi trường an ninh mạng toàn cầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Ngũ Nhãn, các mô hình AI tiên tiến có thể làm gia tăng đáng kể năng lực tấn công trên không gian số, buộc các chính phủ và doanh nghiệp phải sẵn sàng đối phó ngay từ bây giờ.

Trong tuyên bố chung được công bố ngày 22-6, đại diện của liên minh này, gồm Australia, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand, cho rằng các công nghệ AI thế hệ mới đang phát triển với tốc độ rất nhanh, khiến những đánh giá hiện nay về nguy cơ an ninh mạng có thể trở nên lỗi thời chỉ sau vài tháng.

Ảnh: LQ/AI

Liên minh Ngũ Nhãn cũng nhận định, AI đang tạo ra một bước ngoặt lớn trong cả hoạt động phòng thủ lẫn tấn công mạng. Công nghệ này có thể giúp các tổ chức phát hiện sớm điểm yếu trong hệ thống, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để các đối tượng xấu khai thác lỗ hổng nhanh hơn, trên quy mô lớn hơn và với mức độ tinh vi cao hơn trước đây.

Theo các cơ quan an ninh mạng, việc ứng phó với những thách thức mới không thể chỉ giao cho bộ phận công nghệ thông tin. Nguy cơ tấn công mạng hiện đã trở thành vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động vận hành, uy tín doanh nghiệp và niềm tin của thị trường, đòi hỏi sự tham gia của lãnh đạo ở cấp cao nhất.

Tuyên bố chung cũng khuyến nghị các tổ chức rà soát lại hạ tầng công nghệ đang vận hành, hạn chế những hệ thống không thực sự cần kết nối internet và ưu tiên xử lý các nền tảng sử dụng phần mềm cũ hoặc không còn được hỗ trợ, vốn thường là mục tiêu dễ bị tấn công.

Bên cạnh đó, nhóm Ngũ Nhãn cho rằng, AI cần được đưa vào chiến lược bảo vệ hệ thống thông tin. Việc ứng dụng các công cụ AI trong hoạt động an ninh mạng có thể giúp nhận diện lỗ hổng sớm hơn, theo dõi các dấu hiệu bất thường hiệu quả hơn và rút ngắn thời gian phản ứng khi xảy ra sự cố.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại xoay quanh những mô hình AI có khả năng hỗ trợ phát hiện và khai thác các điểm yếu trong phần mềm cũng như hạ tầng mạng. Giới chức phương Tây cho rằng các công nghệ này có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những cuộc tấn công mạng phức tạp với sức tàn phá lớn.

Một trong những tâm điểm chú ý hiện nay là Anthropic, công ty phát triển các mô hình AI như Mythos và Fable. Trước các lo ngại về an ninh quốc gia, mới đây chính quyền Mỹ đã yêu cầu hạn chế quyền truy cập của công dân nước ngoài đối với những hệ thống AI tiên tiến nhất của doanh nghiệp này. Trước đó, Anthropic cũng từng giới hạn phạm vi sử dụng một số mô hình vì lo ngại chúng có thể bị khai thác cho mục đích xấu.

Các chuyên gia cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở những sản phẩm hiện đã được công bố. Nhiều mô hình AI với năng lực tương đương hoặc mạnh hơn có thể đang được phát triển bởi các công ty, tổ chức hoặc quốc gia khác. Điều đó đồng nghĩa các thách thức đối với an ninh mạng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Ngũ Nhãn nhấn mạnh rằng, tốc độ phát triển của AI đang buộc các tổ chức phải thay đổi cách tiếp cận đối với an ninh mạng. Theo đó, việc chủ động nâng cao khả năng chống chịu trước các nguy cơ mới là yêu cầu cấp thiết, thay vì chờ đến khi các mối đe dọa trở thành hiện thực.