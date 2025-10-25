Tin nhanh đầu ngày:
- Bỏ nhiều chức danh, thêm các vị trí việc làm mới sau tinh gọn
- Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025
- Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh
- Gần 4.000 học sinh THPT ở Gia Lai tham gia chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân”
- Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ
Sắc màu Việt: Thăm Đài Kính Thiên-nơi trời trao "xã tắc" cho nhà Tây Sơn
Sống khỏe mỗi ngày: Ăn khoai lang như thế nào là đúng cách?
Thời tiết hôm nay: Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, đặc biệt vào chiều tối và đêm