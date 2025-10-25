Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bỏ nhiều chức danh, thêm các vị trí việc làm mới sau tinh gọn

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa báo cáo Ban Tổ chức Trung ương kết quả rà soát, hoàn thiện toàn bộ danh mục vị trí việc làm của công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, sau tinh gọn, nhiều chức danh đã bị xóa bỏ, cùng với đó có thêm các vị trí việc làm mới.
Tin nhanh đầu ngày:

- Bỏ nhiều chức danh, thêm các vị trí việc làm mới sau tinh gọn

- Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

- Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

- Gần 4.000 học sinh THPT ở Gia Lai tham gia chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân”

- Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

10:48

Sắc màu Việt: Thăm Đài Kính Thiên-nơi trời trao "xã tắc" cho nhà Tây Sơn

14:27

Sống khỏe mỗi ngày: Ăn khoai lang như thế nào là đúng cách?

17:08

Thời tiết hôm nay: Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, đặc biệt vào chiều tối và đêm

