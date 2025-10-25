- Bỏ nhiều chức danh, thêm các vị trí việc làm mới sau tinh gọn

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa báo cáo Ban Tổ chức Trung ương kết quả rà soát, hoàn thiện toàn bộ danh mục vị trí việc làm của công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, sau tinh gọn, nhiều chức danh đã bị xóa bỏ, cùng với đó có thêm các vị trí việc làm mới.