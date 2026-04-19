Bệnh viện Quân y 13 khám bệnh, tặng quà cho đối tượng chính sách tại Đắk Lắk

(GLO)- Ngày 18-4, Bệnh viện Quân y 13 (Quân khu 5) đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.

Bệnh viện Quân y 13 tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Xuân Cảnh. Ảnh: Anh Tuấn

Tại chương trình, đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 13 đã trao 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng thời, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng chính sách và người dân địa phương.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 13 đến tận nhà để chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách. Ảnh: Anh Tuấn

Đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng; đồng thời góp phần củng cố mối đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc quân y trong thời kỳ mới.