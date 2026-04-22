Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) điều chỉnh linh hoạt kế hoạch huấn luyện để bảo đảm sức khỏe cho chiến sĩ mới. Ảnh: Thiên Di

Tại Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34), công tác phòng, chống say nắng, say nóng, sốc nhiệt được xác định là nội dung xuyên suốt trong quản lý, huấn luyện. Binh nhì Đặng Ngô Hoàng Thiên (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2) cho biết: Ngay từ khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã hướng dẫn cụ thể cách phòng ngừa say nắng, say nóng; từ chế độ sinh hoạt, thời gian nghỉ giải lao đến việc bổ sung nước uống đều được quán triệt rõ ràng.

Trước mỗi buổi huấn luyện, chỉ huy đơn vị phổ biến kỹ thời gian nghỉ, lượng nước cần bổ sung và dấu hiệu nhận biết say nắng. Trong quá trình huấn luyện, tiểu đội trưởng thường xuyên nhắc nhở chiến sĩ quan sát, hỗ trợ lẫn nhau; khi có biểu hiện bất thường phải báo cáo kịp thời để xử lý. Trung bình mỗi ngày, chiến sĩ được bảo đảm từ 2,5 - 3 lít nước, kết hợp bổ sung điện giải như oresol, nước chanh muối để duy trì thể trạng.

Theo đại úy Nguyễn Thế Huy - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, các biện pháp được triển khai đồng bộ từ xây dựng kế hoạch, điều chỉnh nội dung huấn luyện đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội. Trong đó, đặc biệt chú trọng vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý chiến sĩ - lực lượng gần gũi, theo dõi sát từng biểu hiện để kịp thời điều chỉnh cường độ, thời gian huấn luyện phù hợp.

Trong các khung giờ nắng gắt, đơn vị linh hoạt giảm cường độ hoặc chuyển nội dung huấn luyện vào hội trường học lý thuyết. Trên thao trường, các biện pháp che nắng tạm thời được sử dụng hiệu quả; công tác kiểm tra sức khỏe được duy trì trước, trong và sau huấn luyện. Đơn vị cũng chú trọng trang bị kỹ năng xử trí tại chỗ cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Trần Quốc Việt - Phó Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29 - cho biết: Đơn vị đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu do Quân đoàn tổ chức, sau đó triển khai huấn luyện lại trong toàn đơn vị, đặc biệt chú trọng nội dung thực hành sơ cứu. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, thời gian qua Trung đoàn không ghi nhận trường hợp say nắng, say nóng, sốc nhiệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP tỉnh), các biện pháp phòng, chống nắng nóng được cụ thể hóa sát với đặc thù địa bàn. Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về nhận biết dấu hiệu, cách phòng tránh và quy trình xử trí ban đầu cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Do đặc điểm thao trường chủ yếu là đất cát, nhiệt độ bức xạ cao, đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện theo hướng khoa học, tận dụng tối đa thời gian sáng sớm và chiều muộn cho các nội dung cường độ cao; hạn chế huấn luyện ngoài trời vào thời điểm nắng gắt. Đồng thời, đơn vị chủ động dựng lều bạt che nắng, tận dụng bóng mát cây xanh làm nơi nghỉ giải lao. Lều quân y cơ động được bố trí tại thao trường, có nhân viên trực thường xuyên, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác bảo đảm hậu cần được triển khai toàn diện, từ nước uống, nước điện giải đến khẩu phần ăn tăng cường rau xanh, trái cây nhằm nâng cao sức đề kháng cho bộ đội. Tại các điểm huấn luyện, bộ đội được cung cấp trà thanh nhiệt, chè xanh, nước vối, nước muối loãng để chống mất nước. Doanh trại được cải tạo theo hướng thông thoáng, tăng cường cây xanh, quạt mát, góp phần giảm nhiệt độ môi trường sinh hoạt.

Chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 nghỉ ngơi, đọc báo trong thời gian nắng nóng cao điểm. Ảnh: Thiên Di

Tương tự, tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh), công tác phòng, chống nắng nóng được triển khai linh hoạt, sát thực tế. Thiếu tá Nguyễn Đức Điệp, Tiểu đoàn trưởng, cho biết: Công tác quân y được duy trì nghiêm túc, theo dõi sát sức khỏe bộ đội, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có biểu hiện mệt, say nắng. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động “Tiếp sức thao trường”, cấp nước giải khát tự làm cho chiến sĩ mới trong giờ nghỉ.

Giữ vững quân số khỏe trong điều kiện nắng nóng không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn thể hiện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của mỗi đơn vị. Đây cũng là nền tảng để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi thao trường, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.