Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhân rộng mô hình “ý Ðảng, lòng dân”

(GLO)- Sau 10 năm triển khai thực hiện, các mô hình giúp dân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực biên giới, củng cố niềm tin của người dân với Ðảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, “ý Ðảng” đã thực sự hòa quyện với “lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Nhiều mô hình thiết thực, giàu sức lan tỏa

Trong 10 năm gần đây, BĐBP tỉnh đã triển khai 22 mô hình dân vận thiết thực, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo sinh kế và nâng cao dân trí cho người dân vùng biên so với khu vực đồng bằng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình "Nâng bước em tới trường". Ảnh: N.T

Điểm sáng nổi bật là chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị đã nhận đỡ đầu 278 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiện duy trì hỗ trợ 77 em (trong đó có một số học sinh người Campuchia). Chương trình đã giúp hàng chục em thi đậu đại học, cao đẳng. Nguồn lực chủ yếu từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và xã hội hóa, với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Anh Kpăk Sáu (làng Khôn, xã Ia Mơ) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Năm 2018, gia đình được BĐBP tỉnh giúp đỡ theo chương trình “Nâng bước em tới trường”. BĐBP đã tặng sách vở, trợ cấp 500 nghìn đồng/tháng, quà Tết cho gia đình và tặng xe đạp cho con tôi đi học”.

Mô hình “Bếp ăn tình thương” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là một điển hình khác. Cùng với việc duy trì bữa ăn trưa cho 14-16 học sinh nghèo suốt hơn 10 năm, đơn vị còn cử cán bộ trực tiếp đứng lớp giúp 46 người lớn tuổi biết đọc, biết viết, biết tính toán.

Về phát triển kinh tế, đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới” từ năm 2022 đến nay đã hỗ trợ 855 hộ với 4.490 ngày công lao động, 49 phương tiện sinh kế; 3,8 tấn gạo và 850 suất quà, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đề án được Trung ương ghi nhận, tuyên dương trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2024.

Trung úy Nguyễn Trung Tín - Đội phó Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Nhơn Lý) cho biết: “Năm 2022, khi công tác ở Đồn Biên phòng Cát Khánh, tôi đề xuất đơn vị triển khai mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ 1 hộ nghèo ở khu vực biên giới biển”, sau đó được BĐBP triển khai rộng rãi ở trên khu vực biên giới của tỉnh.

Từ tháng 7-2025 đến nay, Đồn Biên phòng Nhơn Lý đã tặng người dân nghèo 32 suất quà với tổng trị giá hơn 11 triệu đồng, 200 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác và giúp 91 ngày công lao động”.

Tương tự, mô hình “Trình diễn lúa nước” tại xã Ia Mơ giúp người dân mở rộng diện tích lúa nước từ hơn 0,5 ha lên 18,3 ha, năng suất tăng gấp đôi, giúp người dân thay đổi tập quán canh tác và hình thành tư duy sản xuất hàng hóa.

Lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai giúp dân trồng lúa nước. Ảnh: N.T

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do BĐBP tỉnh triển khai cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2015 đến nay, toàn lực lượng đã xây dựng, sửa chữa 87 căn nhà tình nghĩa (trị giá hơn 5,7 tỷ đồng); riêng năm 2025 tham gia xóa 356 căn nhà tạm và xây hơn 250 căn nhà cho hộ nghèo.

Củng cố “thế trận lòng dân”

Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh - cho biết: BĐBP tỉnh xác định vai trò của người dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân là then chốt. Vì vậy, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng làm tốt công tác dân vận giúp dân xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định đời sống thông qua các mô hình, chương trình. Suốt thời gian qua, người dân luôn tin yêu và cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân sửa chữa nhà ở. Ảnh: N.T

Các mô hình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở như “Đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình” (263 đảng viên phụ trách 1.014 hộ, giúp 73 hộ thoát nghèo) và “Đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng” (63 đảng viên về sinh hoạt 63 chi bộ) đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở và gắn kết chặt chẽ mối quan hệ Đảng - nhân dân.

Trung tá Hứa Văn Thuận - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan - cho biết: “Cán bộ, đảng viên của đơn vị đã có nhiều đóng góp cụ thể vào dự thảo nghị quyết của địa phương về phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu và phối hợp xử lý tốt các vấn đề ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới và tạo dựng nền tảng vững chắc của niềm tin, sự gắn bó quân - dân thêm bền chặt ”.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã xây dựng 612 tổ tự quản với 17.003 thành viên, trong đó có nhiều tổ tự quản đường biên, cột mốc và tổ tàu thuyền an toàn.

Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh - khẳng định: Lực lượng BĐBP tỉnh luôn phát huy truyền thống “Đoàn kết cảnh giác, liêm chính cần kiệm, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân”.

Chúng tôi không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền mà còn làm tốt công tác dân vận từ những việc làm thiết thực, giữ trọn niềm tin yêu của các tầng lớp nhân dân và xây dựng nền biên phòng toàn dân.