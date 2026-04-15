Quân đoàn 34 khai mạc diễn tập chỉ huy - cơ quan 2 bên 1 cấp trên bản đồ

(GLO)- Ngày 14-4, Quân đoàn 34 đã khai mạc đợt diễn tập chỉ huy - cơ quan 2 bên 1 cấp trên bản đồ tại Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn 9) và Trung đoàn Bộ binh 866 (Sư đoàn 31).

Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn dự lễ khai mạc diễn tập.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Chu Hoài

Cuộc diễn tập được xây dựng với tình huống giả định sát thực tế, đặt trong điều kiện thời gian ngắn, yêu cầu chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu khẩn trương, linh hoạt, gắn với đặc điểm địa bàn và phương thức tác chiến mới.

Tham gia diễn tập, các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò phối hợp, hiệp đồng; đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin, công nghệ thông tin và truyền hình số trong chỉ huy, điều hành, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả quá trình xử trí tình huống.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập được tổ chức qua 3 giai đoạn trọng tâm gồm: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động ra khu sơ tán; tổ chức chuẩn bị chiến đấu, quán triệt nhiệm vụ, báo cáo quyết tâm chiến đấu; thực hành chiến đấu, xử trí các tình huống tổng hợp trên bản đồ và sa bàn sát với thực tế chiến trường.

Ban Chỉ đạo cuộc diễn tập theo dõi các đơn vị trên hệ thống truyền hình số. Ảnh: Chu Hoài

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Trần Công Đức yêu cầu các khung tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục triệt để biểu hiện “nặng phần diễn, nhẹ phần tập”; chú trọng thực hành, lấy kết quả xử trí tình huống làm thước đo đánh giá năng lực.

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cũng yêu cầu người chỉ huy phải thoát ly văn bản, nắm chắc trình tự, nội dung các bước; vận dụng linh hoạt nghệ thuật quân sự, chủ động, sáng tạo trong xử trí các tình huống, nhất là trước sự phát triển của các phương tiện trinh sát, tiến công công nghệ cao như thiết bị bay không người lái (UAV).

Trung đoàn Bộ binh 866 (Sư đoàn 31) nhận lệnh chuyển trạng thái. Ảnh: Chu Hoài

Đây là nội dung huấn luyện có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và trình độ tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp của Quân đoàn trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Kết quả cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để Quân đoàn rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.