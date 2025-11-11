Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Người dân không đi vào khu vực Trường bắn Trung đoàn 739 trong các ngày 12, 13, 17-11

(GLO)- Theo kế hoạch, Trung đoàn 739 sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng tại Trường bắn của đơn vị (khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây) từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút các ngày 12, 13 và 17-11.

Khu vực Trường bắn phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắc; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp dân cư thuộc Khu vực 6/phường Quy Nhơn Tây. Hướng bắn đạn thật là hướng Đông (từ Đông Bắc Sở chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật, Trung đoàn 739 đề nghị cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương không đi lại, lao động sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực trên trong thời gian diễn ra bắn đạn thật. Nếu không chấp hành, để xảy ra mất an toàn, Trung đoàn 739 không chịu trách nhiệm.

