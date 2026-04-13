Trung đoàn 866 tổ chức Hội thao tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ cho chiến sĩ mới

(GLO)- Ngày 12-4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31) tổ chức Hội thao tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ cho chiến sĩ mới năm 2026.

Tại hội thao, 450 chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 2 đều tự tin, thực hiện chính xác các yếu lĩnh, động tác kỹ thuật tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ theo chương trình huấn luyện.

Kết quả, 100% chiến sĩ mới tham gia hội thao đều đạt khá, giỏi; đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định.

Các chiến sĩ mới tham gia Hội thao tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ đều đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định. Ảnh: H.P

Tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ là một trong những nội dung khó và thường dễ mất an toàn trong huấn luyện chiến sĩ mới. Vì vậy, hội thao được tổ chức nhằm đánh giá thực chất trình độ, kiến thức, động tác cụ thể của chiến sĩ mới. Đồng thời, là dịp để các chiến sĩ mới trao đổi, học tập lẫn nhau, nâng cao bản lĩnh, tâm lý, trình độ trong thực hành tra lắp, gói buộc, liên kết lượng nổ.

Thông qua hội thao, Tiểu đoàn 2 cũng sẽ rút ra nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tới, bảo đảm kiểm tra nội dung đánh thuốc nổ trong huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án luật quan trọng

(GLO)- Sáng 11-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng: Những cách làm hiệu quả từ cơ sở

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực nhằm giữ nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV

(GLO)- Ngày 8-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia) tại tỉnh Siem Reap.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

