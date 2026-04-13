Trung đoàn 866 tổ chức Hội thao tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ cho chiến sĩ mới

(GLO)- Ngày 12-4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31) tổ chức Hội thao tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ cho chiến sĩ mới năm 2026.

Tại hội thao, 450 chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 2 đều tự tin, thực hiện chính xác các yếu lĩnh, động tác kỹ thuật tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ theo chương trình huấn luyện.

Kết quả, 100% chiến sĩ mới tham gia hội thao đều đạt khá, giỏi; đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định.

Các chiến sĩ mới tham gia Hội thao tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ đều đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định. Ảnh: H.P

Tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ là một trong những nội dung khó và thường dễ mất an toàn trong huấn luyện chiến sĩ mới. Vì vậy, hội thao được tổ chức nhằm đánh giá thực chất trình độ, kiến thức, động tác cụ thể của chiến sĩ mới. Đồng thời, là dịp để các chiến sĩ mới trao đổi, học tập lẫn nhau, nâng cao bản lĩnh, tâm lý, trình độ trong thực hành tra lắp, gói buộc, liên kết lượng nổ.

Thông qua hội thao, Tiểu đoàn 2 cũng sẽ rút ra nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tới, bảo đảm kiểm tra nội dung đánh thuốc nổ trong huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật.