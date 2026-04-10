Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn sách giáo khoa điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo TTO, Vietnam+)

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể, chỉnh sửa cập nhật sách giáo khoa (SGK) bản in sang SGK điện tử; tổ chức thẩm định SGK điện tử.

Việc ban hành Thông tư nhằm cụ thể hóa những quy định về SGK tại Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Theo đó, SGK điện tử được xây dựng trên cơ sở SGK bản in đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, bảo đảm tính khoa học, chính xác, sư phạm của nội dung dạy học.

SGK điện tử cũng phải phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quy chuẩn bảo mật, quy chuẩn về lưu chiểu và các quy định của pháp luật có liên quan.

SGK điện tử gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới.

SGK điện tử không thay thế SGK bản in; không mang tính bắt buộc đối với cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh; không thu thập, khai thác thông tin, dữ liệu người dùng trái quy định hiện hành; bảo mật thông tin của cá nhân học sinh và giáo viên theo quy định của pháp luật.

Chuyển thể SGK điện tử theo SGK bản in. Ảnh: Vĩnh Hà/TTO

Giao diện SGK điện tử phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; hình ảnh, âm thanh, video được thiết kế và sử dụng như giải pháp sư phạm, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tăng tính trải nghiệm trong học tập.

Thông tư cũng quy định SGK điện tử không chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh; không chứa và không được hiển thị các liên kết độc hại hoặc nội dung không phù hợp với mục đích giáo dục.

SGK điện tử bảo đảm tính năng hỗ trợ sử dụng ngoại tuyến đối với nội dung tĩnh; sử dụng trên thiết bị cấu hình thấp; tích hợp các tính năng công nghệ hỗ trợ tiếp cận dành cho đối tượng học sinh khuyết tật và người yếu thế.

SGK điện tử phải được hoạt động ổn định trên các thiết bị, nền tảng khác nhau, không phụ thuộc độc quyền vào công nghệ, cấu hình thiết bị riêng biệt, tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế về dữ liệu để tích hợp được với các hệ thống quản lý học tập; đồng thời có cơ chế đồng bộ dữ liệu thông suốt giữa chế độ trực tuyến và ngoại tuyến.

Về hạ tầng và bảo mật, Thông tư quy định hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu đặt tại Việt Nam, có tên miền Internet Việt Nam; được bảo trì định kỳ và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn hệ thống thông tin, an ninh mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng theo quy định hiện hành.

Đối với quy trình chuyển thể, chỉnh sửa, cập nhật SGK bản in sang SGK điện tử, Thông tư quy định tổ chức chuyển thể ít nhất 1 bài học, tổ chức dạy thực nghiệm, góp ý sau khi dạy thực nghiệm để hoàn thiện bài học, thống nhất cách thức chuyển thể cho các bài học khác.

Số tiết thực nghiệm ít nhất 5% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 105 tiết/năm học trở lên; ít nhất 10% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 70 tiết/năm học đến dưới 105 tiết/năm học; ít nhất 15% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại.

Hình thức tổ chức thực nghiệm trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến hoặc mô phỏng.

SGK điện tử được chỉnh sửa, cập nhật khi SGK bản in chỉnh sửa, cập nhật. Việc chỉnh sửa, cập nhật SGK điện tử do đơn vị chuyển thể tổ chức thực hiện, bảo đảm các nội dung cập nhật không làm giảm mức độ tiếp cận đã đạt được tại các phiên bản trước đó.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

Giáo dục

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin tức

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

