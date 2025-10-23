T2K và NOvA công bố kết quả chung trên Nature, bước tiến lớn của vật lý neutrino thế giới

Đây là lần đầu tiên hai thí nghiệm neutrino hàng đầu thế giới-T2K (tại Nhật Bản) và NOvA (tại Hoa Kỳ) kết hợp dữ liệu và cùng phân tích, qua đó công bố những kết quả mang tính đột phá trong nghiên cứu về hạt neutrino.

TS. Cao Văn Sơn giới thiệu về bảng mạch điện tử do nhóm Vật lý neutrino (IFIRSE-ICISE) tự thiết kế kế và phát triển. Ảnh: Trọng Lợi

Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á tham gia thí nghiệm T2K từ năm 2017 và là nhóm nghiên cứu duy nhất tại Đông Nam Á tham gia T2K (góp sức vào giải thưởng Breakthrough năm 2016) và Super-Kamiokande (đóng góp trực tiếp cho giải thưởng Nobel Vật lý năm 2015).

TS. Cao Văn Sơn, thành viên nhóm Vật lý neutrino, thổ lộ: “Việc tham gia thí nghiệm giúp các nhà khoa học Việt Nam có cơ hội tiếp cận, học hỏi các kiến thức về Vật lý neutrino, tìm kiếm phân rã proton và kinh nghiệm kỹ thuật phát hiện với ánh sáng Cherenkov, các hệ đo với các cảm ứng ánh sáng cực nhạy cỡ lớn, xử lý nước tinh khiết… Đây là bước đệm cần thiết để Việt Nam chuẩn bị lực lượng, làm chủ những kỹ năng, kỹ thuật để đóng góp trực tiếp cho các nghiên cứu khoa học cơ bản của thế giới, nhất trong lĩnh vực Vật lý năng lượng cao. Tạo ra nguồn nhân lực, những cơ sở thí nghiệm và môi trường học thuật quốc tế ngay tại Việt Nam”.

Phòng thí nghiệm Vật lý neutrino tại Viện IFIRSE là phòng thí nghiệm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực neutrino, do TS. Cao Văn Sơn phụ trách, được bảo trợ chuyên môn bởi các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản. Hàng năm, Phòng thí nghiệm Vật lý neutrino tiếp đón sinh viên từ nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Việt-Pháp, các trường đại học tại Ấn Độ… đến thực tập khoa học và tham gia nghiên cứu.

Phòng thí nghiệm Vật lý neutrino tại ICISE tiếp đón sinh viên từ các trường đại học tại Ấn Độ đến thực tập khoa học và tham gia nghiên cứu. Ảnh: Trọng Lợi

Hai thí nghiệm T2K và NOvA đều sử dụng máy gia tốc năng lượng cao để tạo ra các chùm neutrino bắn xuyên qua hàng trăm kilômét dưới lòng đất-từ Tokai đến Kamioka (Nhật Bản) và từ Fermilab đến Minnesota (Mỹ), nhằm khám phá những đặc tính cơ bản của loại hạt gần như “vô hình” này.

Theo công bố trên Nature, phân tích chung giữa hai thí nghiệm đã xác định hiệu bình phương khối lượng |m²₃-m²₂| với độ chính xác đến 2%. Đặc biệt, trong kịch bản phổ khối lượng nghịch, dữ liệu cho thấy dấu hiệu khả dĩ của sự vi phạm đối xứng vật chất-phản vật chất (CP)-yếu tố có thể lý giải vì sao vũ trụ hiện nay tồn tại chủ yếu là vật chất.

Sự hợp tác giữa hai thí nghiệm quốc tế hàng đầu này thể hiện tinh thần “khoa học không biên giới”, mở ra bước tiến quan trọng trong hành trình giải mã một trong những câu hỏi nền tảng nhất của vật lý hiện đại: nguồn gốc và bản chất của vật chất trong vũ trụ.

TS. Cao Văn Sơn (người ngồi bên trái), thành viên nhóm nhóm Vật lý neutrino làm việc ở phòng điều khiển trung tâm máy gia tốc J-PARC (Nhật Bản). Ảnh: ĐVCC