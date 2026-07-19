Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-7, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an một số xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao kết quả đạt được của Công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo khái quát kết quả công tác trong 6 tháng năm 2026. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: N.H

Bằng sự chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý 119 đối tượng có hoạt động nhen nhóm phục hồi FULRO và "Tin lành Đê ga", đồng thời khởi tố 2 vụ án với 4 đối tượng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã kiểm soát tốt tình hình di cư trái phép, không để xảy ra phức tạp trên tuyến biên giới và vận động thành công 41 trường hợp lầm lỡ sang Thái Lan hồi hương đoàn tụ với gia đình.

Trên mặt trận tấn công trấn áp tội phạm, tội phạm hình sự được kiềm chế và giảm sâu. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã thụ lý điều tra 481 vụ hình sự, đấu tranh thành công 12 chuyên án lớn với tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,8%.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Đối với tội phạm ma túy, số vụ bắt giữ tăng 30,1% và số đối tượng xử lý tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, lực lượng Công an đã lập chiến công xuất sắc triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, thu giữ hơn 3 kg ma túy các loại.

Đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được giao, đứng đầu cụm thi đua số 6 của Bộ Công an.

Ghi nhận những kết quả này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá: Sau khi triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp gắn với đơn vị hành chính mới từ ngày 1-7-2025, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò nòng cốt.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà cho các thương binh đang công tác trong ngành Công an. Ảnh: N.H

Đơn vị đã chủ động tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp kéo dài, đồng thời gương mẫu đi đầu thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hỗ trợ đắc lực cho hệ thống chính trị trong những ngày đầu sáp nhập tỉnh.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các tầng lớp nhân dân đều ghi nhận, đánh giá cao tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an trong ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão số 13 và các đợt lũ cuối năm 2025, cũng như sự tham gia tích cực trong Chiến dịch Quang Trung thần tốc và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Gia Lai trong 6 tháng năm 2026.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, trong bối cảnh địa phương đang tăng tốc phát triển kinh tế 2 con số và đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Trước nhiều thách thức đặt ra, Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai phải khẩn trương quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh chỉ đạo, tập trung thực hiện hiệu quả 3 nhóm vấn đề lớn và 11 nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ ra tại hội nghị sơ kết của Bộ Công an.

Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh phải chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống; quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào nhằm tạo dựng hình ảnh Gia Lai an toàn, thân thiện.

Đồng thời, Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng giáp ranh; kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng để củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Song song với đó là thực hiện mục tiêu tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng - chống cháy nổ và thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.