Du học sinh Việt chiếm gần 90% số người quá hạn visa học tiếng ở Hàn Quốc

(GLO)- Gần 90% du học sinh ở lại Hàn Quốc quá hạn visa học tiếng là người Việt Nam; riêng hệ cao đẳng, đại học chiếm gần 70%, cao nhất trong các nước.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc, số du học sinh nước ngoài lưu trú bất hợp pháp sau khi hết hạn visa D-2 (dành cho hệ cao đẳng, đại học và sau đại học) vượt 9.900 người vào tháng 8-2026. Trong đó, người Việt Nam chiếm hơn 6.800 trường hợp (chiếm hơn 68%), cao gần 5 lần so với nhóm đứng thứ hai là Uzbekistan.

Một góc khuôn viên Đại học Kyung-hee. Ảnh: Fanpage trường/VnExpress

Đáng chú ý, tình trạng vi phạm tập trung nhiều hơn ở nhóm du học sinh học tiếng. Với các diện visa D-4-1 và D-4-7, có hơn 19.400 người Việt Nam ở lại quá hạn, chiếm 89,4% tổng số trường hợp của nhóm này. Khoảng 40% du học sinh Việt Nam thuộc diện học tiếng bị xác định lưu trú quá hạn, tăng gần 6% so với năm trước.

Thực trạng trên đặt ra thách thức đối với công tác quản lý du học sinh nước ngoài của Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh thu hút nhân lực quốc tế.

Tính đến tháng 9-2026, Hàn Quốc có gần 367.700 sinh viên quốc tế, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, người Việt Nam là nhóm đông nhất, với hơn 129.200 người, chiếm khoảng 35%.

Một trong những vấn đề được đặt ra là khoảng cách giữa mục tiêu thu hút du học sinh và khả năng tạo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Nhiều sinh viên gặp khó khăn khi chuyển từ visa du học sang visa lao động do các yêu cầu về chuyên môn, ngôn ngữ và thủ tục. Không ít trường hợp phải làm việc không phép hoặc lựa chọn ở lại sau khi thị thực hết hạn.

Trong bối cảnh đó, ngày 7-10, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố các đề xuất cải cách chính sách thị thực nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế trong quá trình học tập, tìm việc và cư trú dài hạn.

Các đề xuất đáng chú ý gồm: miễn chứng minh tài chính riêng đối với một số sinh viên đạt yêu cầu về năng lực tiếng Hàn; đơn giản hóa thủ tục làm thêm; mở rộng cơ hội chuyển đổi từ visa du học sang visa lao động. Thời gian lưu trú theo diện D-10 dành cho người tìm việc sau tốt nghiệp dự kiến được phân loại từ 1-3 năm tùy trình độ tiếng Hàn và mức độ sẵn sàng làm việc.

Hàn Quốc cũng dự kiến triển khai thị thực K-Tech Master Visa dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành, tạo thêm lộ trình từ học tập sang việc làm và cư trú dài hạn.