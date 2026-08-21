12 đại học được chọn dẫn dắt giáo dục Hà Nội: Cơ hội nào mở ra cho sinh viên?

(GLO)- 12 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn giữ vai trò dẫn dắt tại Hà Nội, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút chuyên gia quốc tế, phát triển chương trình tài năng và ứng dụng AI. Đây là những thay đổi được kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội trực tiếp cho sinh viên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 20-8-2026 phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2035.

Theo Đề án, đến năm 2030, Hà Nội phát triển ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt; phấn đấu có ít nhất 2 cơ sở nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 6 cơ sở có 1 ngành, lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 200 châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Sinh viên Trường Đại học VinUni trong phòng Lab. Ảnh: NTCC/TPO

12 cơ sở được lựa chọn gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học VinUni và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Với sinh viên, một trong những điểm đáng chú ý nhất là cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao trong những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn. Đề án yêu cầu tập trung đầu tư các chương trình thuộc khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là hằng năm có ít nhất 2.500 người học theo các chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng cùng 300 nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực trên. Tỷ lệ người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) cũng được đặt mục tiêu đạt ít nhất 40%.

Sinh viên còn có cơ hội học tập, nghiên cứu với nhiều chuyên gia quốc tế hơn. Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học đạt ít nhất 45%; đồng thời thu hút lũy kế tối thiểu 600 lượt giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ tiến sĩ trở lên, đang làm việc ở nước ngoài, tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu ít nhất 1 học kỳ tại các cơ sở giáo dục đại học. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 45%; tỷ lệ sinh viên quốc tế đạt ít nhất 2%.

Môi trường học tập cũng được định hướng thay đổi mạnh theo hướng số hóa. Đề án đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục đại học triển khai hệ thống quản trị đại học số, tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý tuyển sinh, đào tạo, tài chính, nhân sự, nghiên cứu khoa học và thư viện.

Điều này đồng nghĩa người học có thể được tiếp cận ngày càng nhiều dịch vụ đào tạo, học liệu và hoạt động nghiên cứu trên nền tảng số, dù mức độ triển khai cụ thể sẽ phụ thuộc từng trường.

Cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cũng được mở rộng. Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu số công bố quốc tế có uy tín tăng bình quân ít nhất 15% mỗi năm; nguồn thu từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tăng ít nhất 10% mỗi năm.

Đáng chú ý, Đề án hướng tới hỗ trợ ươm tạo, hình thành và phát triển ít nhất 300 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở giáo dục đại học.

Mức độ quốc tế hóa trong các trường cũng được nâng lên khi tỷ lệ sinh viên quốc tế được đặt mục tiêu đạt ít nhất 2% tổng số sinh viên. Việc thu hút sinh viên, giảng viên và chuyên gia nước ngoài được kỳ vọng tạo môi trường học tập đa dạng hơn, tăng cơ hội trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu cho người học.

Quyết định số 1612/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký. Bộ GD&ĐT được giao chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá Đề án; UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm bố trí nguồn lực, rà soát quy hoạch, quỹ đất và đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển các cơ sở giáo dục đại học.