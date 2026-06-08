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Gia Lai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã đặc thù

Gia Lai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã đặc thù

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có nội dung nổi bật: Gia Lai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã đặc thù; Xã Gào và phường Bình Kiến kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển; Gia Lai luân phiên bác sĩ về hỗ trợ các trạm y tế cấp xã; Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 đội dân phòng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã đặc thù

+ Xã Gào và phường Bình Kiến kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển

+ Gia Lai luân phiên bác sĩ về hỗ trợ các trạm y tế cấp xã

+ Quân khu 5 giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh (thành phố) toàn quân năm 2026

+ Gia Lai: Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 đội dân phòng

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