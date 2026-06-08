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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã đặc thù

+ Xã Gào và phường Bình Kiến kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển

+ Gia Lai luân phiên bác sĩ về hỗ trợ các trạm y tế cấp xã

+ Quân khu 5 giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh (thành phố) toàn quân năm 2026

+ Gia Lai: Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 đội dân phòng