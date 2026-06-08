Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã đặc thù
+ Xã Gào và phường Bình Kiến kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển
+ Gia Lai luân phiên bác sĩ về hỗ trợ các trạm y tế cấp xã
+ Quân khu 5 giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh (thành phố) toàn quân năm 2026
+ Gia Lai: Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 đội dân phòng
Nhịp sống hôm nay: Mất hoặc quên căn cước công dân, có được thi tốt nghiệp THPT?
Sắc màu Việt: Ngôi tháp Chăm cô độc trên đỉnh Hòn Chuông
Sống khỏe: Cách sử dụng bột ngũ cốc khoa học
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác