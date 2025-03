Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa là địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 72%. Những năm qua, huyện dành nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong đồng bào DTTS. Năm 2024, thực hiện Dự án 2, Tiểu dự án 1-Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương trên địa bàn huyện Krông Pa đã triển khai 64 dự án và đã hỗ trợ 615 con bò giống, 121 con dê giống, 36 con heo đen giống cho 240 hộ nghèo, 247 cận nghèo, 25 hộ mới thoát nghèo, với tổng kinh phí thực hiện trên 9,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND huyện đã bố trí 1 tỷ đồng từ ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và vay vốn giải quyết việc làm, đáp ứng cho 3.600 lượt hộ vay, kinh phí cho vay đạt hơn 147 tỷ đồng (bình quân mỗi hộ vay vốn ưu đãi đạt mức gần 44 triệu đồng). Cùng với đó, trong 2 năm (2022-2024), thực hiện Tiểu dự án 2-Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện đã triển khai 49 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi, cho 49 nhóm cộng đồng, với 478 hộ nghèo và hộ cận nghèo tham gia dự án. Theo đó, đã hỗ trợ 1.116 con bò cái sinh sản và 114 dê cái sinh sản, với tổng kinh phí giải ngân hơn 17,5 tỷ đồng.

ông Rah Lan Đang (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Lê Nam

Tại xã Đất Bằng, giai đoạn 2022-2024, với gần 2,57 tỷ đồng vốn từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và hơn 1,03 tỷ đồng vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND xã đã thành lập 12 nhóm cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản, với 93 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 279 con bò cái sinh sản (3 con/hộ). Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng mô hình thí điểm “Phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với việc trồng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững” tại buôn Ama Giai. Theo đó, để giúp các hộ phát triển chăn nuôi, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã xuất 108 triệu đồng hỗ trợ (12 triệu đồng/hộ) cho 5 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo mua vật nuôi. Ông Rah Lan Đang (buôn Ma Giai) cho biết: “Gia đình thuộc diện cận nghèo. Năm 2024, gia đình tôi được Nhà nước giao quản lý 20 ha rừng. Vừa rồi, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Tôi sẽ cố gắng chăn nuôi dưới tán rừng để phát triển kinh tế”.

Ông Rô Krik-Chủ tịch UBND xã Đất Bằng-cho biết: “Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từng bước chuyển đổi mô hình kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Các hộ tham gia dự án được hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho đàn vật nuôi, các hộ đối ứng làm chuồng trại đảm bảo nuôi nhốt hợp vệ sinh”.

Tương tự,với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi, UBND xã Ia Rsai đã triển khai 5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đã hỗ trợ cho 5 nhóm (37 hộ nghèo), 132 con bò sinh sản. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí hơn 800 triệu đồng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND xã đã hỗ trợ 45 con bò cho 15 hộ nghèo. Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsai Đinh Đức Tư cho hay: Cuối năm 2024, toàn xã còn 179 hộ nghèo (chiếm 12,39%) và 200 hộ cận nghèo (chiếm 13,84%). Thực hiện các chương trình MTQG, UBND xã đã hộ trợ các thôn, buôn xây dựng dự án và chủ động mua giống vật nuôi phù hợp với trình độ sản xuất, nhu cầu của từng hộ nghèo. Đồng thời, các nhóm hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi đều được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho bò.

Bà Nay Pươi (làng Bhă Nga, xã Ia Rmok) chăm sóc cho 2 con bò vừa được hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn bám sát vào các quy định của trung ương, hướng dẫn của tỉnh, chủ động tham mưu, kịp thời triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói riêng và các chương trình mục tiêu quốc gia khác để hỗ trợ nhân dân, đồng bào DTTS, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện, đã quan tâm lồng ghép nguồn lực hỗ trợ thực hiện chính sách khác nhau từ các chương trình MTQG để cùng tác động, tạo sự thay đổi tích cực, gia tăng sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản, có thêm các điều kiện để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống, tác động đến giảm nghèo và hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn huyện. Ngoài hỗ trợ sản xuất, trong công tác giảm nghèo, UBND huyện còn triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc làm; hỗ trợ về y tế, khám chữa bệnh; hỗ trợ nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường; hỗ trợ tiền điện…

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa: Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 của huyện là 3,49% (tương ứng giảm là 699 hộ so với cuối năm 2023), vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tỉnh giao là 3% (tương ứng với số hộ nghèo giảm là 646 hộ) và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch huyện giao là 3,30% (tương ứng với số hộ nghèo giảm là 656 hộ). Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS năm 2024 là 4,82 tương ứng với số hộ nghèo DTTS giảm là 630 hộ, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch huyện giao là 4,39% (tương ứng với số hộ nghèo giảm là 576 hộ).

“Có thể thấy, từ các chương trình MTQG đã tạo động lực rất lớn cho các hộ nghèo, cận nghèo từng bước ổn định đời sống. Chính sách đầu tư của Đảng, nhà nước đến được với người dân đã góp phần tăng cường thêm niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa thông tin thêm.