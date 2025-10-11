Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao tiền của bạn đọc hỗ trợ đợt 2 cho thiếu nhi bị xơ gan ở xã Biển Hồ

(GLO)- Ngày 10-10, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ).

Hoàn cảnh của Đánh được phản ánh trong bài viết “Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan” đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 3-9-2025 và đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 29-9-2025.

Đại diện Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho em Đánh bị xơ gan. Ảnh: Chu Hằng

Năm 3 tuổi, bụng em Đánh bắt đầu phình to bất thường, người xanh xao, gầy rộc. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) để thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán bị xơ gan. Gia đình em Đánh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, mọi chi tiêu đều trông chờ vào công việc làm thuê khá bấp bênh của bố mẹ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Đánh, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã kết nối với Báo Sài Gòn Giải Phóng nhằm lan tỏa thông tin và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Qua đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng vận động được 9 triệu đồng từ bạn đọc.

Ông Gưi (Thôn trưởng Kó, xã Biển Hồ) dặn dò gia đình em Đánh sử dụng hợp lý số tiền do bạn đọc hỗ trợ. Ảnh: Lạc Hà

Xúc động khi nhận số tiền trên, chị Đông (mẹ em Đánh) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với gia đình.

