CLB Máu Nóng Gia Lai trao hơn 1.700 suất quà cho học sinh xã Kon Chiêng

NGỌC DUY NGỌC DUY
(GLO)- Sáng 17-11, Câu lạc bộ (CLB) Máu Nóng Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền xã Kon Chiêng (tỉnh Gia Lai) trao hơn 1.700 suất quà gồm áo ấm, nhu yếu phẩm cho học sinh tại các điểm trường trên địa bàn xã.

Tại Trường Mẫu giáo Kon Chiêng (làng Git, xã Kon Chiêng), đoàn trao quần áo, đồ dùng và 10 thùng sữa cho 439 trẻ em. Tiếp đó, Câu lạc bộ trao tặng 451 áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học Kon Chiêng số 1 và 328 áo ấm cho Trường Tiểu học Kon Chiêng số 2. Chương trình cũng hỗ trợ 10 thùng mì tôm góp thêm vào bữa ăn trưa của các em học sinh tại 2 trường tiểu học. Tổng trị giá các phần quà trao tặng lần này gần 40 triệu đồng.

doan-trao-ao-am-cho-cac-em-hoc-sinh-tai-xa-kon-chieng-anh-ngoc-duy.jpg
Đoàn trao Áo ấm cho các em học sinh tại xã Kon Chiêng. Ảnh: Ngọc Duy

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục trao 570 chiếc áo ấm cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng.

Ông Trần Vũ-Chủ nhiệm CLB Máu Nóng Gia Lai-cho biết: “Chương trình nhằm hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện đến trường trong mùa đông, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong lực lượng tình nguyện viên trẻ”.

ong-nguyen-chi-can-pho-chu-tich-hoi-chu-thap-do-tinh-gia-lai-trao-ao-am-cho-cac-em-hoc-sinh-truong-truong-ptdtbt-thcs-kon-chieng-lang-dak-o-tinh-gia-lai-anh-ngoc-duy.jpg
Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao áo ấm cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng.
﻿Ảnh: Ngọc Duy

CLB Máu Nóng Gia Lai được thành lập cuối tháng 10-2017, hiện có trên 4.500 tình nguyện viên tương tác trên mạng xã hội; trong đó, hơn 1.000 tình nguyện viên sẵn sàng tham gia hiến máu khẩn cấp. Năm 2025, các tình nguyện viên của CLB đã huy động trên 1.310 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

