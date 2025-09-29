Tài xế xe bán tải trong vụ tai nạn chết người đã ra trình diện

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang làm việc với tài xế xe bán tải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết vào rạng sáng 28-9.

Trước đó, chiều 28-9, anh L.V. (SN 2002, trú tại phường Hội Phú) đã đến cơ quan Công an trình diện về việc mình có liên quan trong vụ tai nạn khiến anh P.V.T. (SN 1986, trú tại phường Hội Phú) tử vong.

Tài xế xe bán tải rời đi khỏi hiện trường trong vụ tai nạn chết người đã ra trình diện.

﻿Ảnh: Minh Hiếu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 28-9, anh V. điều khiển xe bán tải 81C-240.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc phường Hội Phú theo hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đến núi Hàm Rồng.

Khi đến đoạn Km1603+100 đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 77F1-353.xx do anh T. điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ. Khi thấy nạn nhân tử vong, anh V. đã rời khỏi hiện trường.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người gây tai nạn giao thông không được tự ý rời khỏi hiện trường, có trách nhiệm dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn và báo ngay cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Tuy nhiên, trong các trường hợp như phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, người gây tại nạn có thể rời khỏi hiện trường nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan Công an, chính quyền nơi gần nhất.

Đặc biệt, nếu có hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông mà chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 10 năm tù.

Cơ quan Công an đã tạm giữ phương tiện, tiến hành các thủ tục liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên.