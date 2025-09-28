Gia Lai: Tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

(GLO)- Sau khi va chạm với xe máy đi cùng chiều khiến nạn nhân tử vong trên đường Hồ Chí Minh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), tài xế ô tô bán tải đã rời khỏi hiện trường.

Sáng 28-9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh P.V.T. (S 1986, trú tại phường Hội Phú) tử vong tại chỗ.

Xe bán tải đã kéo lê xe máy trên đường trước khi dừng lại. Ảnh: Minh Hiếu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ cùng ngày tại Km1603 trên đường Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, xe bán tải BKS 81C-240.xx (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đi núi Hàm Rồng, đã va chạm với xe máy BKS 77F1-353.xx do anh T. điều khiển.

Xe bán tải đã kéo lê xe máy hàng chục mét trên đường trước khi dừng lại. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng, ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Ảnh: Minh Hiếu

Sau vụ tai nạn, tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1-Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh phối hợp cùng Công an phường Hội Phú, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ việc.