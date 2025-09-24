Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

1 năm 6 tháng tù cho tài xế xe Đức Đạt gây tai nạn chết người

(GLO)- Sáng 24-9, Tòa án nhân dân khu vực 7-Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1988, trú tại tỉnh Đắk Lắk) liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 3-2025 làm 1 phụ nữ tử vong trên đường Phạm Văn Đồng.

Được biết, Tuấn từng có 3 tiền án về các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Tuấn có giấy phép lái xe hạng E và được nhà xe Đức Đạt ký hợp đồng làm tài xế chạy tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh.

tuan-dieu-khien-xe-khach-di-au-tong-vao-xe-may-cua-chi-h-anh-van-ngoc.jpg
Tuấn điều khiển xe khách tông vào xe máy của chị H. khiến nạn nhân tử vong.
﻿Ảnh: Văn Ngọc

Sáng 14-3, sau khi trả khách, Tuấn điều khiển xe khách BKS 81B-019.xx lưu thông trên đường Lê Đại Hành (phường Thống Nhất) theo hướng từ ngã ba Lê Đại Hành-Vạn Kiếp đi ngã tư Biển Hồ. Lúc này, 1 chiếc xe tải đã va quẹt vào xe ô tô của Tuấn, song tài xế xe tải không dừng lại xử lý mà điều khiển xe đi tiếp rẽ vào đường Nguyễn Thị Định.

Bực tức, Tuấn điều khiển xe đuổi theo. Thấy xe tải đi theo hướng từ Nguyễn Thị Định lên Phạm Văn Đồng rẽ trái về ngã tư Biển Hồ, Tuấn liền đuổi theo với tốc độ cao.

tuan-da-tung-co-tien-an-ve-toi-vi-pham-cac-quy-dinh-ve-tham-gia-giao-thong-duong-bo-anh-van-ngoc.jpg
Tuấn đã từng có tiền án về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".
﻿Ảnh: Văn Ngọc

Khi tới ngã 3 giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Định và Phạm Văn Đồng (phường Thống Nhất), ô tô của Tuấn đã tông vào xe máy BKS 81AX-008.xx do chị H. điều khiển theo hướng từ ngã tư Biển Hồ đi ngã 3 Hoa Lư khiến chiếc xe máy văng đi 16 m.

Vụ tai nạn làm chị H. bị thương nặng và tử vong sau đó. Tối cùng ngày, Tuấn đã đến cơ quan Công an trình diện. Xét thấy hành vi của Tuấn có dấu hiệu phạm tội hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Tuấn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Tuấn điều khiển xe khách đã không tuân thủ quy định về giảm tốc độ tại giao lộ, không nhường đường cho xe máy trên đường ưu tiên, không chú ý quan sát dù đã có biển báo giao thông về đường ưu tiên và không ưu tiên.

hoi-dong-xet-xu-tuyen-phat-bi-cao-tuan-muc-an-1-nam-6-thang-tu-anh-van-ngoc.jpg
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 1 năm 6 tháng tù. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, nhà xe Đức Đạt và gia đình Tuấn đã bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 500 triệu đồng. Tại phiên tòa, gia đình chị H. cũng đã có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

