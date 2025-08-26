Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Điều tra vụ nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán nhậu trên đường Diên Hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
AN VŨ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 26-8, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra vào tối 25-8 tại một quán nhậu trên địa bàn phường.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn 1 phút, ghi lại vụ hỗn chiến xảy ra tại quán Hà, số 336 Diên Hồng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

1-5079.jpg
Các thanh niên xăm trổ dùng bàn ghế, vật dụng đánh nhau tại quán Hà. Ảnh chụp màn hình

Theo hình ảnh trong clip, có khoảng trên dưới 10 thanh niên tham gia vào vụ hỗn chiến. Những người này dùng bàn, ghế, chai bia và các vật dụng tại quán nhậu lao vào đánh nhau loạn xạ.

Nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ trên đường Diên Hồng. Clip: Người dân﻿
cung cấp

Quán nhậu này nằm ở mặt tiền đường khu vực trung tâm, cạnh quảng trường Nguyễn Tất Thành nên cảnh tượng đánh nhau náo loạn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động giao thông trên đường Diên Hồng.

Clip ghi lại vụ việc do một nhân chứng có mặt tại quán quay lại. Clip: Người dân cung cấp

Theo một người dân cho biết, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 20 giờ 45 phút đến 21 giờ 10 phút ngày 25-8.

3.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Minh

Sáng 26-8, phóng viên có mặt tại hiện trường vụ việc, tuy nhiên quán nhậu đóng cửa. Một nhân viên làm việc tại cửa hàng bên cạnh cho biết, quán nhậu này thường mở cửa trong khung giờ từ buổi chiều đến tối muộn hằng ngày.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cảnh sát hình sự đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Cảnh sát Hình sự Gia Lai đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng trọng án trước khi vượt biên, đồng thời triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc quy mô lớn.

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

Pháp luật

(GLO)-Ngày 20-8, Công an tỉnh cho biết, sau gần 1 tháng triển khai cao điểm “30 ngày, đêm” theo Kế hoạch số 817/KH-CAT-PC06 về triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, toàn tỉnh có 1.057/1.248 cơ sở khai báo khách qua phần mềm ASM, đạt tỷ lệ 84%.

null