Điều tra vụ nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán nhậu trên đường Diên Hồng

(GLO)- Sáng 26-8, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra vào tối 25-8 tại một quán nhậu trên địa bàn phường.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn 1 phút, ghi lại vụ hỗn chiến xảy ra tại quán Hà, số 336 Diên Hồng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Các thanh niên xăm trổ dùng bàn ghế, vật dụng đánh nhau tại quán Hà. Ảnh chụp màn hình

Theo hình ảnh trong clip, có khoảng trên dưới 10 thanh niên tham gia vào vụ hỗn chiến. Những người này dùng bàn, ghế, chai bia và các vật dụng tại quán nhậu lao vào đánh nhau loạn xạ.

Nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ trên đường Diên Hồng. Clip: Người dân﻿

cung cấp

Quán nhậu này nằm ở mặt tiền đường khu vực trung tâm, cạnh quảng trường Nguyễn Tất Thành nên cảnh tượng đánh nhau náo loạn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động giao thông trên đường Diên Hồng.

Clip ghi lại vụ việc do một nhân chứng có mặt tại quán quay lại. Clip: Người dân cung cấp

Theo một người dân cho biết, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 20 giờ 45 phút đến 21 giờ 10 phút ngày 25-8.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Minh

Sáng 26-8, phóng viên có mặt tại hiện trường vụ việc, tuy nhiên quán nhậu đóng cửa. Một nhân viên làm việc tại cửa hàng bên cạnh cho biết, quán nhậu này thường mở cửa trong khung giờ từ buổi chiều đến tối muộn hằng ngày.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.