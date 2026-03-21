Họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026

NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- “Gia Lai - Một tấm lòng” là chủ đề của Chương trình họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, diễn ra sáng 21-3. Các hoạt động giao lưu, kết nối, vinh danh và tri ân tại chương trình đã khẳng định sự gắn bó, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Gia Lai.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-phat-bieu-tai-chuong-trinh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Chương trình họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Ảnh: Trung Nghĩa

Đến dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh; Tiến sĩ Trần Du Lịch - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - Tiền tệ quốc gia; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đông đảo bà con đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

cac-dai-bieu-va-ba-con-dong-huong-tham-gia-chuong-trinh-hop-mat.png
Các đại biểu và bà con đồng hương tham gia chương trình họp mặt. Ảnh: Trung Nghĩa

Thời gian qua, đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò kết nối, tập hợp; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về quê hương, góp phần chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn, kết nối doanh nhân, trí thức và lan tỏa hình ảnh con người Gia Lai nghĩa tình, đoàn kết.

TP. Hồ Chí Minh không chỉ là nơi bà con sinh sống, lập nghiệp, mà còn là trung tâm kết nối kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước; là cầu nối quan trọng để Gia Lai mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, tiếp cận tri thức và nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển.

hop-mat-dong-huong-gia-lai-tai-tp-ho-chi-minh-lan-thu-nhat-nam-2026.jpg
Ban Thường vụ Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh ra mắt tại chương trình. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, những đóng góp quý báu của Hội đồng hương và toàn thể bà con đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh, thành phía Nam.

Chia sẻ với bà con đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh xác định cộng đồng doanh nhân, trí thức và bà con đồng hương là một nguồn lực quan trọng, là cầu nối thúc đẩy hợp tác, đầu tư và lan tỏa hình ảnh Gia Lai.

Tỉnh rất mong muốn nhận được sự chung tay, đồng hành, tiếp sức của toàn thể cộng đồng doanh nhân, trí thức, bà con đồng hương đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp mọi miền đất nước nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Hội đồng hương và bà con đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành; có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa góp phần xây dựng, phát triển quê hương Gia Lai.

ho-tro-cac-dia-phuong.jpg
Hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 6 địa phương của tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Đặc biệt là kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu tiềm năng và triển khai đầu tư các dự án tại tỉnh; động viên con em người Gia Lai, Bình Định trước đây sau khi được đào tạo bài bản, có khả năng, năng lực quay về với Gia Lai để làm việc, cống hiến cho quê hương, trong đó chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ.

Đồng thời, Hội Đồng hương và bà con đồng hương tích cực tham gia quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh đăng cai tổ chức.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã ra mắt Ban Thường vụ Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Doanh nhân Gia Lai trực thuộc Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh.

trao-hoc-bong-cho-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Trao học bổng cho sinh viên Gia Lai đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và gắn kết bà con đồng hương trong suốt 1 năm qua.

Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân Gia Lai cũng quyên góp số tiền 180 triệu đồng để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 6 địa phương của tỉnh.

ubnd-tinh-da-trao-bang-khen-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-hoat-dong-lan-toa-tinh-than-doan-ket-se-chia-va-gan-ket-ba-con-dong-huong-trong-suot-mot-nam-qua.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Nghĩa

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 60 suất học bổng cho sinh viên Gia Lai vượt khó, học giỏi tiêu biểu tại các trường đại học, cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh và tổ chức chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn cả tại quê nhà Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

cảng-cá-quy-nhon-dong-cua-phu

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

Thời sự

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời sự

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

null