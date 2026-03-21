(GLO)- “Gia Lai - Một tấm lòng” là chủ đề của Chương trình họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, diễn ra sáng 21-3. Các hoạt động giao lưu, kết nối, vinh danh và tri ân tại chương trình đã khẳng định sự gắn bó, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Chương trình họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Ảnh: Trung Nghĩa

Đến dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh; Tiến sĩ Trần Du Lịch - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - Tiền tệ quốc gia; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đông đảo bà con đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

Các đại biểu và bà con đồng hương tham gia chương trình họp mặt. Ảnh: Trung Nghĩa

Thời gian qua, đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò kết nối, tập hợp; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về quê hương, góp phần chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn, kết nối doanh nhân, trí thức và lan tỏa hình ảnh con người Gia Lai nghĩa tình, đoàn kết.

TP. Hồ Chí Minh không chỉ là nơi bà con sinh sống, lập nghiệp, mà còn là trung tâm kết nối kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước; là cầu nối quan trọng để Gia Lai mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, tiếp cận tri thức và nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển.

Ban Thường vụ Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh ra mắt tại chương trình. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, những đóng góp quý báu của Hội đồng hương và toàn thể bà con đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh, thành phía Nam.

Chia sẻ với bà con đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh xác định cộng đồng doanh nhân, trí thức và bà con đồng hương là một nguồn lực quan trọng, là cầu nối thúc đẩy hợp tác, đầu tư và lan tỏa hình ảnh Gia Lai.

Tỉnh rất mong muốn nhận được sự chung tay, đồng hành, tiếp sức của toàn thể cộng đồng doanh nhân, trí thức, bà con đồng hương đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp mọi miền đất nước nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Hội đồng hương và bà con đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành; có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa góp phần xây dựng, phát triển quê hương Gia Lai.

Hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 6 địa phương của tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Đặc biệt là kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu tiềm năng và triển khai đầu tư các dự án tại tỉnh; động viên con em người Gia Lai, Bình Định trước đây sau khi được đào tạo bài bản, có khả năng, năng lực quay về với Gia Lai để làm việc, cống hiến cho quê hương, trong đó chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ.

Đồng thời, Hội Đồng hương và bà con đồng hương tích cực tham gia quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh đăng cai tổ chức.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã ra mắt Ban Thường vụ Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Doanh nhân Gia Lai trực thuộc Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh.

Trao học bổng cho sinh viên Gia Lai đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và gắn kết bà con đồng hương trong suốt 1 năm qua.

Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân Gia Lai cũng quyên góp số tiền 180 triệu đồng để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 6 địa phương của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Đồng hương Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Nghĩa

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 60 suất học bổng cho sinh viên Gia Lai vượt khó, học giỏi tiêu biểu tại các trường đại học, cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh và tổ chức chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn cả tại quê nhà Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh.