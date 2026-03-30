Bác bỏ thông tin có người bị bắt cóc, chích điện đòi 500 triệu đồng tiền chuộc

(GLO)- Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã bác bỏ thông tin có người bị bắt cóc, chích điện để đòi tiền chuộc mà một tài khoản đã đăng trên mạng xã hội Facebook.

Sáng 30-3, tài khoản Facebook tên Hoàng Văn Hiệp đã đăng tải thông tin có tiêu đề “Tin khẩn cấp hỗ trợ tìm kiếm người thân nghi bị bắt cóc khi nhậu với người lạ tại Pleiku” với tấm hình cận mặt một người đàn ông.

Công an phường Pleiku bác bỏ tin đồn sự việc bắt cóc, đòi tiền chuộc trên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, tài khoản này tìm kiếm người trong hình tên Hoàng Văn Hải (33 tuổi) trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku (cũ). Ngày 20-3, Hải đi nhậu ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) thì có 2 người lạ mặt ở bàn bên sang giao lưu và rủ đi đánh billiards rồi mất liên lạc.

Đến ngày 26-3, gia đình nhận được đoạn clip quay cảnh Hải bị chích điện, hành hung và đòi số tiền chuộc 500 triệu đồng. Tài khoản trên cho biết do chưa đủ tiền chuộc nên các đối tượng bắt cóc đã cắt liên lạc.

Cuối bài viết, các đối tượng kêu gọi ai thấy Hải sau ngày 20-3, biết thông tin về 2 người lạ đi cùng hoặc có camera ghi lại hình ảnh nghi vấn hãy giúp đỡ gia đình. Để tạo lòng tin, tài khoản này để lại số điện thoại nhưng chỉ có 9 số; trong phần bình luận đã đăng tải 1 đoạn clip dài 13 giây ghi lại cảnh 1 người không rõ mặt kêu la, van xin vì bị chích điện.

Thông tin này nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang khi các đối tượng khá manh động.

Tuy nhiên, Công an phường Pleiku đã bác bỏ thông tin, xác định trên địa bàn không xảy ra sự việc như trên. Đồng thời, khẳng định đây là thông tin do các đối tượng bịa đặt nhằm mục đích lừa đảo. Sau khi có lượng chia sẻ nhất định, các đối tượng sẽ đổi nội dung bài viết thành kêu gọi từ thiện hoặc bán hàng giả, hàng kém chất lượng… Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ các thông tin thất thiệt.