Xử lý hai phương tiện chở hàng quá tải theo phản ánh của người dân

(GLO)- Qua kiểm tra tải trọng, lực lượng chức năng xác định xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-034.45 chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe 90%; xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37H-093.66 chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe 75,75%.

Trước chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, kiểm tra và xử lý thông tin phản ánh của người dân liên quan đến hai phương tiện có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức chốt chặn và tiến hành kiểm tra theo quy định.

Lực lượng CSGT xác minh xử lý xe chở hàng quá tải.

Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 23-6-2026, tại Km1225+100 Quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai, Tổ công tác số 5 của Trạm CSGT Tuy Phước đã dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37H-093.66 kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 37RM-029.38. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-034.45 đang dừng đỗ tại số 44 Trần Đại Nghĩa, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra tải trọng, lực lượng chức năng xác định xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-034.45 chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe 90%; xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37H-093.66 chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe 75,75%.

Đối với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37H-093.66, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Đ.V.T (sinh năm 1987, trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) về hành vi điều khiển xe chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe từ trên 50% đến 100%, quy định tại điểm a khoản 6 Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi vi phạm này, lái xe bị đề xuất xử phạt 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Vịnh Long, chủ phương tiện, về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm nêu trên theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP; mức phạt tiền dự kiến là 46 triệu đồng.

Lực lượng CSGT xác minh xử lý xe chở hàng quá tải.

Đối với xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-034.45, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N.V.H (sinh năm 1986, trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) về hành vi điều khiển xe chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe từ trên 50% đến 100%. Mức xử phạt dự kiến đối với lái xe là 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Vận tải Xe Đô Thành là chủ phương tiện do giao xe cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm theo quy định; mức phạt tiền dự kiến là 46 triệu đồng.

Sau khi lập biên bản xử lý, lực lượng chức năng đã yêu cầu các lái xe thực hiện hạ phần hàng hóa vượt tải, bảo đảm phương tiện tuân thủ đúng quy định về tải trọng trước khi tiếp tục tham gia giao thông.

Việc kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo phản ánh của người dân thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả giám sát xã hội, phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh, phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.