Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 17-11, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Chiến-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Ia Pnôn về tình hình trật tự an toàn giao thông 10 tháng đầu năm 2025, giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2025.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xã Ia Pnôn xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, 1 vụ va chạm làm 2 người chết, tự ngã 2 vụ làm 2 người chết; so với cùng kỳ tăng 2 vụ, tăng 3 người chết.

Qua công tác nắm bắt tình hình, khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, Ban ATGT xã nhận định nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các vụ tai nạn giao thông phần lớn xuất phát từ người điều khiển phương tiện, như vi phạm nồng độ cồn, không làm chủ tốc độ, đặc biệt tại các khúc cua, đường cong bị che khuất tầm nhìn.

Thiếu tá Vũ Ngọc Hiếu-Phó Trưởng công an xã Ia Pnôn trao đổi với đoàn công tác về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Ảnh: Minh Trung

Các đại biểu tham gia buổi làm việc đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT tại địa phương và đưa ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2025.

Trong đó, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới. Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, thành viên Ban ATGT xã, cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông bằng các nội dung, biện pháp phù hợp, chú trọng vận động theo nhóm cá biệt, tập trung vào đối tượng thanh-thiếu niên, học sinh, người dân tộc thiểu số…

Đồng thời, xã Ia Pnôn cũng đề xuất cấp tỉnh hằng năm bổ sung kinh phí đầu tư sửa chữa, khắc phục, xử lý các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng các trục đường có mật độ giao thông cao và các biển báo ưu tiên, biển chỉ dẫn đường bộ.