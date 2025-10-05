Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

NHẬT LINH
(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo tình huống giả định, trong quá trình hàn cắt, sửa chữa tại xưởng sản xuất, do không đảm bảo kỹ thuật, xỉ hàn bắn vào khu vực để dung môi gây cháy.

Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tạm thời ngắt để phục vụ sửa chữa nên thời gian phát hiện chậm, đám cháy nhanh chóng bùng phát trên diện tích khoảng 85 m² với chất cháy chủ yếu là gỗ, dung môi, thiết bị điện. Khói đen dày đặc bao trùm khu vực nhà xưởng, 2 công nhân bị mắc kẹt bên trong.

quang-canh-buoi-dien-tap.jpg
Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã báo động, cắt điện, tổ chức thoát nạn và triển khai các thiết bị tại chỗ để khống chế ban đầu.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường; triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn, đưa 2 người bị nạn ra ngoài an toàn; đồng thời, di chuyển tài sản và tổ chức phun nước dập tắt đám cháy.

huong-dan-cach-cuu-ho-nguoi-bi-nan.jpg
Hướng dẫn cách sơ cứu người bị nạn. Ảnh: N.L

Buổi diễn tập không chỉ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng tại chỗ, mà còn tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở; qua đó, nâng cao hiệu quả ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

