Gia Lai: Thực hiện nguyên tắc “6 rõ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1385/UBND-KGVX về việc triển khai các công điện của Thủ tướng Chính phủ gồm: Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 8-5-2025 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025; Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 10-5-2025 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025; Thông báo số 217/TB-VPCP ngày 6-5-2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: M.T

Theo đó, đối với công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26-11-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025; triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch của của UBND tỉnh về tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT; tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; triển khai các giải pháp hỗ trợ tối đa thí sinh và các cơ sở giáo dục được chọn làm điểm thi, không để xảy ra trường hợp thí sinh bỏ thi vì điều kiện khó khăn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tại địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”, đồng thời gắn với tiến độ sắp xếp chính quyền 2 cấp; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi, bảo đảm không để xảy ra sơ suất, thiếu sót hoặc khâu nào không có người chịu trách nhiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn đầy đủ các nội dung tổ chức kỳ thi phù hợp với tình hình thực tiễn sắp xếp bộ máy; phân công rõ nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ” ở tất cả các khâu; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục triển khai các phương án kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức; tập trung vào những khâu tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, gian lận, mất an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp tại Trường THPT chuyên Hùng Vương; đảm bảo công tác in sao, vận chuyển, bảo mật đề thi nghiêm túc, đúng quy định.

Sở GD-ĐT phối hợp với các cơ quan truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và xã hội. Chỉ đạo các trường hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh ôn tập hiệu quả, chuẩn bị tốt tâm lý, kiến thức để đạt kết quả cao nhất.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi; tăng cường nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và tuyển sinh đầu cấp.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện các khâu của kỳ thi, đảm bảo rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị liên quan.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT xây dựng phương án bảo đảm y tế trong kỳ thi, bao gồm vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” năm 2025. Ảnh: M.T

Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ thí sinh và đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh.

Về nghỉ hè năm 2025 của trẻ em, học sinh, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh sinh hoạt trong dịp hè; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa-nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh, không để xảy ra tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo và triển khai các giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về an toàn giao thông, phòng-chống tai nạn thương tích và đuối nước, đặc biệt tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh trong thời gian nghỉ hè…