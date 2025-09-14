Tổ chức chương trình “Sách về làng” tại xã Ia Dreh

(GLO)- Ngày 12-9, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation và Hội Việt Mỹ tổ chức chương trình “Sách về làng” tại Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.

Đoàn xã Ia Dreh phối hợp với đơn vị tài trợ trao tặng sách giáo khoa, vở, ba lô cho Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình "Sách về làng", Ban tổ chức đã trao tặng 448 bộ sách giáo khoa tiểu học, vở; 300 chiếc ba lô cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.

Ngoài ra, đoàn xuống tận buôn, làng trao 3 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 2,5 triệu đồng/suất cho 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại buôn Ia Sóa. Tổng giá trị toàn bộ chương trình trên 200 triệu đồng.

Các em học sinh phấn khởi nhận quà. Ảnh: ĐVCC

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ các trường học vùng sâu giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới; đồng thời động viên các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.