Tổ chức chương trình “Sách về làng” tại xã Ia Dreh

Tại chương trình "Sách về làng", Ban tổ chức đã trao tặng 448 bộ sách giáo khoa tiểu học, vở; 300 chiếc ba lô cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.
Ngoài ra, đoàn xuống tận buôn, làng trao 3 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 2,5 triệu đồng/suất cho 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại buôn Ia Sóa. Tổng giá trị toàn bộ chương trình trên 200 triệu đồng.
Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ các trường học vùng sâu giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới; đồng thời động viên các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.