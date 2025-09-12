Gia Lai sẽ chuyển đổi 38.500 ha cây trồng kém hiệu quả

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi 38.500 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, diện tích chuyển đổi gồm: 3.790 ha đất trồng lúa, 7.660 ha mía, 7.745 ha mì, 4.020 ha điều, 14.715 ha cao su và khoảng 570 ha đất khác. Việc chuyển đổi được thực hiện theo định hướng quy hoạch, phù hợp với điều kiện tự nhiên, lợi thế của từng vùng, khả năng đầu tư của người dân và nhu cầu thị trường. Đồng thời, gắn với phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng.

Đối với diện tích trồng lúa, tỉnh sẽ tập trung chuyển đổi những vùng không chủ động nguồn nước tưới, thường xuyên bị hạn vào cuối vụ sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày có hiệu quả kinh tế cao như rau màu, đậu phụng, khoai lang, bắp sinh khối, đậu đỗ các loại.

Khu vực phía Tây tỉnh ưu tiên chuyển đổi đất lúa 2 vụ/năm hay bị hạn trong vụ Đông Xuân; phía Đông tỉnh duy trì diện tích lúa đã chuyển đổi, đẩy mạnh tăng vụ cây trồng cạn.

Những diện tích trồng lúa không chủ động nguồn nước tưới, thường xuyên bị hạn vào cuối vụ được chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày có hiệu quả kinh tế cao hơn. Ảnh: Trọng Lợi

Với cây mía, tỉnh định hướng chuyển đổi diện tích người dân trồng tự phát, không có liên kết tiêu thụ hoặc xa nhà máy chế biến sang trồng cây ăn quả, tổ chức sản xuất tập trung, chuyên canh gắn với chế biến, xây dựng mã số vùng trồng và kết nối thị trường.

Diện tích mì sẽ được điều chỉnh tại các khu vực xa nhà máy hoặc năng suất thấp, đồng thời củng cố vùng nguyên liệu ổn định tại các vùng đủ điều kiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đối với cây điều, những diện tích canh tác kém hiệu quả, đặc biệt trên đất đỏ bazan sẽ được chuyển đổi sang các loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao như chanh dây, sầu riêng, chuối, dứa… hoặc cây dược liệu, rau màu phù hợp với thị trường và điều kiện sản xuất địa phương.

Diện tích đất trồng điều kém hiệu quả được tỉnh định hướng chuyển đổi sang trồng cây ăn quả hoặc dược liệu. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với diện tích đất trồng cao su kém hiệu quả, tỉnh định hướng chuyển đổi sang trồng rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đồng thời, một phần quỹ đất sẽ được dành để phát triển các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo... Ưu tiên chuyển đổi diện tích cao su trồng trên đất đỏ bazan và những vùng có độ cao trên 700m so với mực nước biển sang trồng các loại cây phù hợp như: chanh dây, chuối, sầu riêng, dứa… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giá trị sản xuất nông nghiệp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kế hoạch này nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng đất, thu nhập trên một đơn vị diện tích và tạo thêm việc làm cho người dân. Đồng thời, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.