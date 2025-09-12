Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giai đoạn 2026-2030

Gia Lai sẽ chuyển đổi 38.500 ha cây trồng kém hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi 38.500 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, diện tích chuyển đổi gồm: 3.790 ha đất trồng lúa, 7.660 ha mía, 7.745 ha mì, 4.020 ha điều, 14.715 ha cao su và khoảng 570 ha đất khác. Việc chuyển đổi được thực hiện theo định hướng quy hoạch, phù hợp với điều kiện tự nhiên, lợi thế của từng vùng, khả năng đầu tư của người dân và nhu cầu thị trường. Đồng thời, gắn với phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng.

Đối với diện tích trồng lúa, tỉnh sẽ tập trung chuyển đổi những vùng không chủ động nguồn nước tưới, thường xuyên bị hạn vào cuối vụ sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày có hiệu quả kinh tế cao như rau màu, đậu phụng, khoai lang, bắp sinh khối, đậu đỗ các loại.

Khu vực phía Tây tỉnh ưu tiên chuyển đổi đất lúa 2 vụ/năm hay bị hạn trong vụ Đông Xuân; phía Đông tỉnh duy trì diện tích lúa đã chuyển đổi, đẩy mạnh tăng vụ cây trồng cạn.

img-5587.jpg
Những diện tích trồng lúa không chủ động nguồn nước tưới, thường xuyên bị hạn vào cuối vụ được chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày có hiệu quả kinh tế cao hơn. Ảnh: Trọng Lợi

Với cây mía, tỉnh định hướng chuyển đổi diện tích người dân trồng tự phát, không có liên kết tiêu thụ hoặc xa nhà máy chế biến sang trồng cây ăn quả, tổ chức sản xuất tập trung, chuyên canh gắn với chế biến, xây dựng mã số vùng trồng và kết nối thị trường.

Diện tích mì sẽ được điều chỉnh tại các khu vực xa nhà máy hoặc năng suất thấp, đồng thời củng cố vùng nguyên liệu ổn định tại các vùng đủ điều kiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đối với cây điều, những diện tích canh tác kém hiệu quả, đặc biệt trên đất đỏ bazan sẽ được chuyển đổi sang các loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao như chanh dây, sầu riêng, chuối, dứa… hoặc cây dược liệu, rau màu phù hợp với thị trường và điều kiện sản xuất địa phương.

img-1884.jpg
Diện tích đất trồng điều kém hiệu quả được tỉnh định hướng chuyển đổi sang trồng cây ăn quả hoặc dược liệu. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với diện tích đất trồng cao su kém hiệu quả, tỉnh định hướng chuyển đổi sang trồng rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đồng thời, một phần quỹ đất sẽ được dành để phát triển các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo... Ưu tiên chuyển đổi diện tích cao su trồng trên đất đỏ bazan và những vùng có độ cao trên 700m so với mực nước biển sang trồng các loại cây phù hợp như: chanh dây, chuối, sầu riêng, dứa… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giá trị sản xuất nông nghiệp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kế hoạch này nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng đất, thu nhập trên một đơn vị diện tích và tạo thêm việc làm cho người dân. Đồng thời, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Kinh tế

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Kinh tế

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

Kinh tế

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

null