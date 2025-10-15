Học sinh trường chuyên học theo chương trình nâng cao riêng từ 15-10

(GLO)- Theo Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên, có hiệu lực từ hôm nay (15-10), học sinh trường chuyên sẽ học theo chương trình nâng cao riêng.