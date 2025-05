Ia Pa: 103 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024–2025

(GLO)- Trong 2 ngày (22 và 23-5), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024-2025 đối với bậc học Mầm non và THCS.

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non thu hút 56 giáo viên đến từ 9 trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện tham gia. Trong đó, 48 giáo viên trực tiếp dự thi với các nội dung: thực hành giảng dạy và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ; 8 giáo viên được bảo lưu danh hiệu do đã từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa trao chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho các cá nhân. Ảnh: Như Loan

Qua các phần thi, giáo viên thể hiện sự tự tin, sáng tạo, khả năng vận dụng linh hoạt các văn bản chỉ đạo mới của ngành vào hoạt động giảng dạy.

Kết quả, 100% giáo viên tham gia được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Ở bậc THCS, hội thi có 47 giáo viên đến từ 11 trường THCS trên địa bàn tham gia. Các phần thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Các thầy, cô giáo dự thi đã thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng sư phạm tốt và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giảng dạy. Kết quả, tất cả 47 giáo viên đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Về thành tích tập thể, Trường THCS Lương Thế Vinh xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Giải nhì thuộc về Trường THCS Hai Bà Trưng. 3 Trường: THCS Dân tộc Nội trú, THCS Phan Bội Châu và THCS Nguyễn Khuyến đồng giải ba. Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp đạt giải khuyến khích.

Hội thi không chỉ là dịp để tôn vinh, ghi nhận năng lực, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, mà còn tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Ia Pa.