Quân đoàn 34 nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, xây dựng cơ bản

THIÊN DI
(GLO)- Chiều 7-10, Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác đầu tư, xây dựng cơ bản quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV-2025.

Tham dự hội nghị có Đại tá Hà Viết Liễn-Phó Tư lệnh Quân đoàn; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn; các doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thi công và giám sát công trình.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.D

Thời gian qua, công tác đầu tư, xây dựng cơ bản được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế lãnh đạo công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, bảo đảm mọi dự án triển khai đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Các khâu từ lập chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đến nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng đều được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Việc giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện đúng kế hoạch, các dự án chuyển tiếp từ năm 2024 sang 2025 cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Tư lệnh Quân đoàn 34 Đào Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đào Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản của Quân đoàn. Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn và giám sát tiếp tục đề cao trách nhiệm, khẩn trương khắc phục hạn chế, rút kinh nghiệm từ thực tiễn thi công, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025.

Tư lệnh Quân đoàn 34 nhấn mạnh: Các công trình khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng, công năng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng-chống cháy nổ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

