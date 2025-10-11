Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác số hóa hồ sơ tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Văn Dũng-Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Quân đoàn 34.

Qua kiểm tra thực tế tại Sư đoàn 10 và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc, đoàn công tác ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 trong triển khai thực hiện chủ trương số hóa hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Thời gian qua, Quân đoàn đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Quân đoàn 34. Ảnh: T.D

Công tác số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính được Quân đoàn 34 thực hiện gắn với nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, góp phần cải thiện môi trường làm việc và nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy trong toàn Quân đoàn.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Dũng yêu cầu Quân đoàn 34 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành số hóa toàn bộ hồ sơ còn tồn đọng theo lộ trình của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số, gắn việc số hóa hồ sơ với thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống dữ liệu trong toàn Quân đoàn.