Gia Lai: Khai mạc giải cầu lông tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần thứ II

(GLO)- Sáng 8-8, tại Tổ hợp thi đấu và tập luyện cầu lông Anh Anh Badminton (34 Hải Thượng Lãn Ông, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng năm 2025 tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần thứ II đã chính thức khai mạc.

Giải do Tổ hợp Anh Anh Badminton phối hợp cùng Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai tổ chức. Giải đấu thu hút 475 vận động viên đến từ 24 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.

Các vận động viên thi đấu trên cụm 4 sân theo từng bảng. Ảnh: Hoàng Hoài

Các vận động viên tranh tài ở 7 nhóm tuổi: U9, U11, U13, U15, U18, nhóm 18-20 tuổi và nhóm 25-40 tuổi. Tùy theo độ tuổi, các tay vợt sẽ thi đấu ở nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ hoặc hình thức thi đấu nhóm 3 nam nữ.

Đặc biệt, giải năm nay không dành cho các vận động viên đã từng đạt thành tích cao tại các giải toàn quốc từ năm 2022 đến nay.

Các tay vợt cống hiến nhiều trận đấu đầy kịch tính. Ảnh: Hoàng Hoài

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, đặc biệt là bộ môn cầu lông; góp phần nâng cao sức khỏe, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và gắn kết giữa các vận động viên trong và ngoài tỉnh.

Khai mạc Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng năm 2025 tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần thứ 2. Clip: Hoàng Hoài



Dự kiến lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 10-8.