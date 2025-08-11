Trao 27 bộ huy chương tại giải cầu lông “Anh Anh Badminton”

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, tối 10-8, Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng năm 2025 tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần II do Tổ hợp Anh Anh Badminton phối hợp Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai tổ chức đã bế mạc và trao thưởng.

Từ ngày 8 đến 10-8, 475 vận động viên đến từ 24 câu lạc bộ cầu lông phong trào trong và ngoài tỉnh chia thành 7 nhóm tuổi: U9, U11, U13, U15, U18, nhóm 18-20 tuổi và nhóm 25-40 tuổi tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ hoặc thi đấu nhóm 3 nam, nữ.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau 562 trận đấu gay cấn, kịch tính đến từng điểm số, Ban tổ chức đã trao 27 bộ huy chương cho các vận động viên xuất sắc nhất ở từng nội dung và lứa tuổi.

Với thành tích vượt trội ở nhiều nội dung, đơn vị Anh Anh Badminton đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn với 29 huy chương. Câu lạc bộ Quang Vũ Badminton giành giải nhì và Câu lạc bộ Kon Tum giành giải ba.

Giải đấu là dịp đánh giá phong trào tập luyện môn cầu lông, tiếp tục khích lệ đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu, nâng cao sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết.