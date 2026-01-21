Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

Sau khi đánh bại U23 UAE đầy thuyết phục ở tứ kết, U23 Việt Nam đầy tự tin bước vào trận đấu bán kết với U23 Trung Quốc.

Trận tứ kết đã khẳng định được sự chủ động từ đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik khi dám làm chủ cuộc chơi trước những đối thủ mạnh.

Người hâm mộ Việt Nam có mặt tại Saudi Arabia để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Ted Trần

Do đó, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng các cầu thủ tiếp tục thể hiện được bản lĩnh ấy trước đội bóng hàng xóm. Đặc biệt trước trận đấu, “những chiến binh sao vàng” đã được nhiều đơn vị thưởng nóng. Trong đó, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thưởng 1 tỷ cho toàn đội U23 và mỗi cầu thủ xuất thân từ HAGL 50 triệu đồng.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc cũng có được lợi thế tinh thần sau khi đánh bại ứng cử viên cho chức vô địch U23 Uzbekistan. Sau 120 phút tử thủ trước đội bóng được đánh giá cao hơn, họ đã chơi mạnh dạn hơn khi đối đầu với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam bước vào trận bán kết khá tự tin. Ảnh: Ted Trần

Thậm chí, chính các học trò của HLV Antonio Puche là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ không ngần ngại triển khai các đợt tấn công về phía đối phương, song vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn. Rõ ràng chiến lược gia người Tây Ban Nha không muốn quá mạo hiểm trước đội bóng đã toàn thắng 4 trận trước đó.

U23 Trung Quốc là đội bóng chơi tấn công nhiều hơn, tung ra nhiều cú sút hơn, song cơ hội nguy hiểm nhất lại đến từ U23 Việt Nam. Phút 24, Văn Khang có pha sút phạt chân trái đẹp mắt buộc thủ thành Li Hao phải trổ tài cản phá.

Khi thế trận vẫn nằm trong tầm tay thì U23 Việt Nam bất ngờ phải nhận tổn thất về nhân sự. Phút 32, trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương buộc phải rời sân, thay bằng Đức Anh - cầu thủ lần đầu tiên được ra sân ở giải đấu năm nay.

Để nhân sự mới có thời gian thích nghi với bầu không khí của căng thẳng của một trận bán kết, HLV Kim Sang-sik đã nhường thế trận cho đối thủ trong nửa sau của hiệp 1. U23 Việt Nam chơi lùi sâu bên phần sân nhà để U23 Trung Quốc kiểm soát bóng.

Bóng hầu như hoàn toàn lăn bên phần sân của U23 Việt Nam, nhưng các đợt hãm thành của U23 Trung Quốc vẫn khá dè dặt trước hàng thủ đông người. Họ thường xuyên sử dụng những pha treo bóng vào khu vực cấm địa, nhưng không gây khó khăn cho thủ thành Trung Kiên.

Hàng thủ U23 Việt Nam (trái) đã chơi lóng ngóng trong đầu hiệp 2. Ảnh: Ted Trần

Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi chắc chắn trong hiệp 1, nhưng bất ngờ nhanh chóng sụp đổ ngay đầu hiệp 2. Hàng thủ của U23 Việt Nam đã chơi lóng ngóng để mắc những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến 2 bàn thua liên tiếp.

Phút 47, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Peng Xiao dễ dàng đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0. Chỉ 5 phút sau, các hậu vệ U23 Việt Nam để Xiang Yuwang có khoảng trống lớn tung ra cú sút hiểm hóc đánh bại Trung Kiên nhân đôi cách biệt.

Nhận “gáo nước lạnh”, chiến lược gia người Hàn không còn cách nào khác khi buộc phải chơi tất tay. Ông tung liên tiếp những cái tên tốt nhất trên hàng công của mình như Quốc Việt, Thanh Nhàn vào sân để cùng với Đình Bắc gánh trọng trách ghi bàn. Ông thậm chí đã rút trung vệ Đức Anh để thay vào cầu thủ có thiên hướng tấn công như Văn Thuận.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kiên cố của U23 Trung Quốc. Ảnh: Ted Trần

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã vấp phải hàng thủ kiên cố được bố trí rất kỷ luật của U23 Trung Quốc. Họ chứng minh vì sao vẫn giữ được sạch lưới ở giải đấu năm nay.

Không những không thể tấn công, U23 Việt Nam còn phải đối mặt với những pha phản công nguy hiểm của đối phương. Phút 73, một lần nữa các cầu thủ Trung Quốc đưa bóng vào lưới của Trung Kiên sau pha bóng cố định. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã bắt lỗi việt vị và khước từ bàn thắng.

Tuy nhiên, trong tình huống này, Lý Đức đã có tình huống chơi xấu với tiền đạo đối phương nên phải nhận thẻ đỏ. Chơi thiếu người, U23 Việt Nam gần như bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Không những vậy, Trung Kiên còn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ở phút 90+8 sau liên tiếp những tình huống đối mặt trống trải của đối phương.

U23 Việt Nam (phải) đã phải dừng bước ở vòng bán kết. Ảnh: Ted Trần

Thất thủ với tỷ số 0-3, U23 Việt Nam đành nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết với U23 Nhật Bản một cách tâm phục khẩu phục. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn cơ hội thể hiện mình ở trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.