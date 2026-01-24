Hạ U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, U23 Việt Nam nhận cái kết ngọt ngào

(GLO)- Gạt đi nỗi thất vọng ở bán kết, U23 Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc, kiên cường trước U23 Hàn Quốc. Đình Bắc cùng đồng đội đã giành chiến thắng xứng đáng để khép lại giải đấu U23 Châu Á 2026 với vị trí thứ ba.

Sau trận thua dễ dàng ở bán kết trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với tâm trạng tương đối thoải mái. Chiến thắng để giành lấy 1 tấm huy chương rõ ràng là mục tiêu nhưng không quá nặng nề.

U23 Việt Nam chơi khá thoải mái trong trận tranh hạng ba. Ảnh: Ted Trần

Bởi vậy, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik không phải quá đắn đo cho đội hình xuất quân nghênh chiến với U23 Hàn Quốc. Ông có đến 9 sự thay đổi so với 11 cái tên ra quân ở trận bán kết. 2 cầu thủ duy nhất được giữ nguyên là trung vệ Nhật Minh và tiền vệ Thái Sơn.

Với sự lựa chọn đó, “con bài tẩy” Đình Bắc đã được đá chính thay vì vào sân từ ghế dự bị như các trận đấu đã qua. Dường như chiến lược gia người Hàn không chủ trương chơi phòng ngự phản công với đội bóng xứ sở kim chi.

U23 Hàn Quốc sau thất bại trước U23 Nhật Bản cũng không chịu nhiều áp lực về thành tích.

U23 Việt Nam (giữa) sẵn sàng chơi sòng phẳng với U23 Hàn Quốc. Ảnh: Ted Trần

Với tính chất đó, cả 2 đã chơi cởi mở khi nhập trận. U23 Hàn Quốc là những người chủ động hơn trong những tình huống tấn công. Họ tạo sức ép đáng kể về phía khung thành của Văn Bình - người thay thế Trung Kiên ở khung gỗ.

Phút 27, trong một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn, Kang Min Jun có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần. Thủ môn của Sông Lam Nghệ An đã có pha cản phá xuất sắc để cứu thua cho U23 Việt Nam.

Dù không kiểm soát quá nhiều bóng trên sân, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn luôn có những tình huống “ăn miếng trả miếng” đầy nguy hiểm. Họ đã chơi tốc độ, khởi sắc hơn những gì đã thể hiện trước U23 Trung Quốc.

Cú dứt điểm quyết đoán của Quốc Việt đã mang về bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Phút 30, trong một khoảnh khắc mà Đình Bắc và Quốc Việt tìm thấy nhau, U23 Việt Nam đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhận bóng của Đình Bắc ở khu vực khá hẹp, tiền đạo số 9 tung cú sút quyết đoán tung nóc lưới mở tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương.

Có lợi thế điểm số sau hiệp 1, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có cơ sở để chơi phòng ngự trong hiệp 2. Đó cũng là khi U23 Hàn Quốc đẩy cao nhịp độ trận đấu hòng tìm ra sơ hở nơi hàng thủ của “những chiến binh sao vàng”.

U23 Hàn Quốc (phải) đã tạo ra sức ép tương đối lớn cho U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

HLV Lee Min Sung đã có liên tiếp những sự thay đổi người nhắm vào mặt trận tấn công. Ông hiểu rằng một thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U23 Việt Nam rõ ràng sẽ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ.

Thực tế U23 Hàn Quốc đã đẩy Nhật Minh cùng các đồng đội vào thế chống đỡ. Hàng thủ giăng ngang trước khung thành của Văn Bình đã chơi đầy quả cảm trước sức ép ấy. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu sự áp sát đã khiến họ nhận phải bàn thua.

Đình Bắc tỏa sáng với cú sút phạt hàng rào thành bàn. Ảnh: Ted Trần

Phút 69, các hậu vệ bên phía U23 Việt Nam thiếu quyết liệt trong tình huống cản phá để Kim Tae Won thoải mái xoay người dứt điểm về góc xa, buộc Văn Bình phải vào lưới nhặt bóng.

Những tưởng đội bóng xứ sở kim chi sẽ có lợi thế tinh thần cho một màn lội ngược dòng thì Đình Bắc đã tỏa sáng đúng lúc. Chỉ 2 phút sau bàn gỡ 1-1, tiền đạo số 7 có pha sút phạt hàng rào hiểm góc hạ gục thủ thành Jaeyun nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thua chóng vánh khiến U23 Hàn Quốc dường như mất bình tĩnh. Các pha tấn công của họ tỏ ra khá nôn nóng. Hầu hết các học trò của HLV Lee Min Sung chỉ rót bóng vào vùng cấm địa để chờ các tình huống không chiến.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ rời sân khiến U23 Việt Nam phải chơi thiếu người. Ảnh: Ted Trần

Tuy nhiên bước ngoặt trận đấu đã đến sau pha đạp chân đối phương không đáng có của Đình Bắc ở phút 86. Trọng tài chính người Kuwait đã không ngần ngại rút thẻ đỏ cho số 7, buộc U23 Việt Nam phải chơi thiếu người khoảng 13 phút còn lại của trận đấu.

Hàng thủ của U23 Việt Nam đã chơi đầy kiên cường, song đã gục ngã ở khoảng 30 giây cuối cùng sau cú ra chân nhanh của Shin Min Ha san bằng cách biệt 2-2.

Kết quả này buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ với thời gian 30 phút. U23 Hàn Quốc rõ ràng muốn định đoạt trận đấu, nhưng thể lực suy giảm khiến họ không thể duy trì áp lực trước hàng thủ chơi quả cảm của U23 Việt Nam. Do đó, trận đấu phải kéo đến chấm luân lưu 11 m.

Hạ U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, U23 Việt Nam có cái kết ngọt ngào. Ảnh: Ted Trần

Ở loạt đá cân não này, U23 Việt Nam là những người bản lĩnh hơn. Thủ thành Văn Bình xuất sắc cản phá thành công 1 cú sút trong khi cả 7 cầu thủ Việt Nam đã hoàn thành mỹ mãn để mang về chiến thắng 7-6.

Hạ U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam có màn chia tay ngọt ngào với U23 châu Á với hạng ba chung cuộc cùng màn trình diễn đầy ấn tượng.