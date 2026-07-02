Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Hải Phương

Theo tình huống giả định, do sự cố thiết bị điện, tại khu vực phòng lưu trú tầng 5 của khách sạn xảy ra cháy. Đám cháy có diện tích khoảng 70m², khói lan nhanh và có 6 người mắc kẹt cần được CNCH.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, cắt điện khu vực xảy ra sự cố, hướng dẫn khách và nhân viên thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thông qua ứng dụng báo cháy 114.

Hiện trường buổi thực tập. Ảnh: NL

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 điều động 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe bồn, 1 xe cứu thương và 1 xe thang đến hiện trường. Các lực lượng triển khai đồng bộ công tác cứu người, chữa cháy, chống cháy lan và đưa người bị nạn ra nơi an toàn theo đúng phương án đã xây dựng.

Dịp này, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 còn phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; phân tích nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy nổ; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sơ cứu người bị nạn và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình bột, bình khí CO₂, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà cho nhân viên và lực lượng PCCC cơ sở của khách sạn.