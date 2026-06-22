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Thực tập phương án CNCH tại Công ty TNHH Trang phục ngoài trời CPPC Việt Nam

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 22-6, tại Công ty TNHH Trang phục ngoài trời CPPC Việt Nam (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Tây), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Tây và lực lượng PCCC cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Theo tình huống giả định, lúc 9 giờ 45 phút xảy ra cháy tại xưởng thêu của Công ty do hệ thống điện quá tải. Thời điểm này, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động đang tạm ngừng hoạt động để sửa chữa nên việc phát hiện cháy chậm. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, khói dày đặc bao trùm khu vực và có 2 công nhân mắc kẹt bên trong.

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Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng PCCC cơ sở thực hành phương án dập lửa, làm mát khu vực cháy. Ảnh: N.L

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở phát tín hiệu báo động, tổ chức cắt điện, hướng dẫn công nhân thoát nạn, triển khai phương tiện chữa cháy tại chỗ và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khu vực an toàn; đồng thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy theo phương án đề ra.

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Thực tập cách di chuyển người bị mắc kẹt trong đám cháy. Ảnh: N.L

Buổi thực tập phương án nhằm nâng cao năng lực phối hợp, khả năng chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực lượng PCCC cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

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